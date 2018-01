El ibuprofeno podría ser bueno para aliviar un poco el dolor, pero consumir demasiado podría tener efectos terribles en la fertilidad de un hombre.

Eso es según un estudio que relacionó el analgésico con la producción de hormonas sexuales en el cuerpo.

Solo se requieren seis tabletas al día para tener un efecto negativo y la exposición a largo plazo podría resultar en infertilidad, sugieren los investigadores.

Científicos daneses descubrieron que los hombres, de entre 18 y 35 años, desarrollaron una condición de disfunción hormonal sexual llamada hipogonadismo compensado después de tomar demasiada droga.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, analizó a 31 hombres sanos en el transcurso de seis semanas al tomar ibuprofeno.

Las pruebas realizadas en las células y muestras de tejido de los encuestados revelaron una interrupción en la producción de sus hormonas sexuales.

“El ibuprofeno parece ser el analgésico farmacéutico preferido para el dolor crónico a largo plazo y la artritis”, explicó el equipo de investigación.

“Por lo tanto, también es preocupante que los hombres … eventualmente progresen a un hipogonadismo primario manifiesto, que se caracteriza por baja testosterona circulante y síntomas prevalentes que incluyen disminución de la libido, reducción de la masa y fuerza muscular y depresión del estado de ánimo y la fatiga”.

El Dr. Richard Quinton, profesor de endocrinología en la Universidad de Newcastle, dijo: “Este es un estudio histórico que combina elegantemente la investigación clínica y básica, tanto a nivel celular como de tejidos, para demostrar que el ibuprofeno, un analgésico común de venta libre puede inhibir la producción de testosterona por las células testiculares “.

El profesor Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad de Sheffield, dijo: “Los resultados sugieren que el uso a largo plazo (varias semanas) de ibuprofeno puede afectar la producción de la hormona masculina por los testículos. Los autores especulan que esto podría tener implicaciones para la salud de tales hombres, dados los vínculos conocidos entre la interrupción de tales hormonas y las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la infertilidad. Sin embargo, por el momento necesitamos más pruebas. Por lo tanto, insto a los hombres que necesitan tomar ibuprofeno a que continúen haciéndolo.

“Sin embargo, se recomienda que si los hombres (o las mujeres) deben tomarlo durante más de tres días consecutivos, primero deben consultar a su médico de cabecera”, finalizó.

La investigación fue realizada por David Mobjerg Kristensen, de la Universidad de Copenhague, y otros autores.