La ex chica “Mekano” Romina Sáez, reveló al programa “Intrusos” de La Red que fue discriminada en un trabajo, donde se desempeñaría como la DJ de un tema de verano, por estar gorda.

“Es vergonzoso. Me dicen que no voy porque me encontraron gorda. Yo tengo talla 40 de pantalón, entonces ¿qué queda para el resto de las chilenas? Mido 1.70, no tengo 22 años”, señaló, agregando “Ahora me miro al espejo y me veo distinta”.

A pesar de que señaló que la situación que vivió la complicó bastante y la llevo a cuestionarse, Romina quiso romper con los estereotipos y subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que aparece con bikini y sin retoques.

En el pie de la imagen se podía encontrar la siguiente reflexión:

“Salí de la ducha y dije… ‘Qué mas da, una foto sin maquillaje, sin retoques’. Desde los 16 años trabajé como modelo y hoy trato se sentirme bien con mi cuerpo a pesar de lo que me digan”, comenzó escribiendo.

Luego continuó: “¿Si yo estoy gorda? Puede ser… pero ¿según quién? ¿Una marca?… Ahora me importa lo que me dijo un médico hoy (miércoles), cuando pregunté por un balón gástrico, me dice: ‘Disculpe, pero ¿usted está cagada de la cabeza?’… Ahí desperté, pero la pesadilla sigue en mi interior”, concluyó.

Según indicó el panelista del programa Intrusos, Michael Roldán, el productor del evento habría señalado que Romina había sido bajada porque no cumplía con el perfil de la marca.