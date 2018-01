La ex chica Mekano, Romina Sáez, decidió mostrarse ante las cámaras tal cual es, sin retoques y sin complejos, sacando aplausos y halagos entre sus miles de seguidores.

“Salí de la ducha y dije… Qué más da, una foto sin maquillajes, sin retoques, desde los 16 años trabajé como modelo y hoy trato se sentirme bien con mi cuerpo a pesar de lo que me digan,…. si yo estoy gorda???, puede ser….. pero según quien???…. una marca???…. ahora me importa lo que me dijo un medico hoy cuando pregunté por un balón gástrico… me dice « disculpe, pero ud. Está cagada de la cabeza»??…. ahí desperté, pero la pesadilla sigue en mi interior!!!¡”, escribió Romina en su publicación.

Sus seguidores se volcaron con ella y la llenaron de halagos. Estos son algunos de los comentarios que recibió la ex Mekano.