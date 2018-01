Varias personas que residen en el estado de Florida (ubicado al sureste de Estados Unidos) han sido víctimas de diversos ataques de iguanas descongeladas, las cuales se paralizaron por un periodo debido a las bajas temperaturas que existieron en el lugar.

Es necesario destacar que las temperaturas en el estado mencionado que responden a un clima semitropical descendieron esta semana por debajo de los 5 grados centígrados. La condición mencionada provocó la congelación y caída de muchos de estos animales, que se paralizan cuando el termómetro baja a valores tan fríos, según explicó el sitio RT.

A raíz del clima, las personas pensaron que los animales tropicales (originarios de América Central y del Sur) estaban muertos y recogieron los cadáveres para llevarlos a la basura, sin embargo, tras unos minutos, vieron como los reptiles comenzaron a moverse hasta reincorporarse por completo a la vida.

Ya descongelados, los animales adoptaron una conducta agresiva y atacaron a todas las personas que encontraban en el camino.

The iguana fared well but he has another cold night ahead! pic.twitter.com/zR0PFI7Oku

— Kay Pavkovich (@kay_pavkovich) January 4, 2018