A finales del 2017, la revista Natura publicó un ensayo en que se hablaba del hallazgo de un enorme espacio de vacío en el interior de la Gran Pirámide de Kéops, cámara que se convirtió en la primera estructura interna que han encontrado en esta antigua pirámide, desde el siglo XIX.

Los investigadores se han preguntado cuál podría haber sido la función de esta cámara vacía. Ahora, el experto italiano Giulio Magli, profesor de Arqueoastronomía en la Universidad Politécnica de Milán ha dicho que este gran espacio vacío podría contener un trono de hierro de origen extraterrestre, que habría sido usado por el faraón.

Cheops' pyramid: Is there an iron throne in the newly discovered chamber? #archaeology #egypt https://t.co/JriV3VAEO2 pic.twitter.com/XCzSXiu1NF

