Faloon Larraguibel publicó una significativa y polémica imagen en su cuenta de Instagram tras varios rumores de infidelidad de Jean Paul Pineda.

Al parecer el futbolista – quien ahora juega por la Universidad de Concepción- se les habría insinuado a varias mujeres a través de redes sociales. Además, fue visto besando a una joven en una discoteca de la localidad de Coronel, lo que habría terminado en el quiebre con Larraguibel.

Por lo anterior Faloon contó su versión a Primer Plano, el estelar de farándula de Chilevisión. En la instancia la modelo no le prestó importancia a los rumores y aseguró que no dejará al padre de sus hijos.

“Yo no tengo idea, es que él lleva súper poco tiempo allá (Concepción), tampoco me voy a amargar por eso, tengo dos hijos y ya me preocupan otras cosas. A lo mejor si el Paul les hubiera regalado algo, ahí le digo ‘oye no, estás ocupando la plata que es para mis hijos’”, aseguró la rubia.

La modelo se limitó a pedir disculpas por los mensajes que el futbolista habría enviado a jóvenes por redes sociales. Faloon explicó que probablemente las mujeres se sintieron acosadas y ofendidas, sin embargo ella ahora está totalmente preocupada de sus hijos.

“Cuando tienes hijos tus prioridades son otras, no preocuparse tanto del hombre y menos de las chicas”, comentó.

En el espacio la modelo dijo que Pineda le comentó que iría a una fiesta en Coronel, sin embargo no había visto ningún video. Finalmente Faloon señaló que no quiere “amargarse” porque desea que sus hijos la vean bien.

Pese a lo anterior, después del programa la modelo decidió borrar todas las imágenes que tenía junto al futbolista en Instagram y publicó este polémico mensaje:

Con información de Página 7.