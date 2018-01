Una mujer joven con una racha de 32 mil dólares ha lanzado un llamamiento desesperado en línea para financiar una operación de reducción mamaria.

Jasmin-Alexandra Vlassi, de 20 años, de Stonehouse en South Lanarkshire, dice que “no recuerda la última vez que estuvo contenta con su cuerpo” y le pide a extraños que la ayuden a recaudar el dinero necesario para la operación de £ 7.000 libras esterlinas a través de un sitio de crowdfunding .

La joven de 20 años también tiene Osteomielitis Multifocal Recidivante Crónica (CRMO, por sus siglas en inglés), una rara enfermedad ósea que, según ella, empeora el dolor de sus senos.

Hasta ahora, Jasmin, que dice que “no es la más rica del grupo”, ha ahorrado un depósito de 1.000 libras para el procedimiento, pero le pide a extraños que la ayuden a recaudar más.

Las donaciones ya han llegado, superando con creces su objetivo inicial de £ 100 para recaudar un total de £ 270.

Escribiendo en su página de GoFundMe esta semana, Jasmin dijo: “Siempre he dudado en hacer una de estas páginas, ya que sé que hay personas que merecen ayuda mucho más. Tuve que elegir ir a privado para recibir una reducción de senos que tanto añoraba desde que era joven. No voy a escribir mi historia de sollozos porque no quiero aburrir a nadie, me encantaría que alguien ahorre una pequeña cantidad para ayudar con el costo. Tengo un depósito de £ 1,000 para pagar y los otros pocos miles que podré pagar”.

Su mensaje para recaudar dineros para cubrir su operación continuó: “Cualquier ayuda sería grata [sic.] Apreciada y si alguien tiene alguna pregunta o algo por favor envíe un mensaje! La cantidad de chicas que les gustaría hacer lo mismo es irreal. Me encantaría ayudar a cualquiera que pueda”.

Y escribiendo en Facebook después de lanzar su apelación, Jasmin explicó: “Después de ocho años de luchar para respirar, moverme, hacer ciertas actividades, conformarme con ropa que simplemente “no encaja “, comentarios no deseados, sentirme tan inútil que creía todo por lo que era bueno eran dos bultos en mi pecho. Finalmente estoy teniendo la oportunidad de cambiar mi vida. ¡Estoy tan feliz de haber querido esto, tanto!”.

“Estoy triste por haber dejado algunas cosas muy increíbles en mi vida por un tiempo, ya que necesitaré tiempo para sanar, pero sé que esta es la decisión correcta y no puedo creer que finalmente sea real después de años de que me dijeron que no. ¡No puedo esperar para finalmente sentirme cómodo en mi propio cuerpo!”.

En declaraciones al Daily Record , Jasmin admitió que estaba “petrificada” por establecer la apelación de crowdfunding, y agregó: “Comencé a notar que era diferente en la clase de Educación Física cuando tenía 13 años. Me sentí avergonzada de correr frente al sexo opuesto, así que hacía todo lo posible para no participar. Establecí la página Go Fund Me porque no quiero pedirle demasiado a la gente. Sé que es justo después de Navidad y que las personas también tienen sus propias cosas con las que lidiar, mucho más importantes para ellos que mis problemas”.