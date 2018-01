Si tienes fobia a las arañas puede que esta sea la peor noticia que leas hoy. Según informa el medio BioBioChile, han sido hallados 3 nuevos tipos de arañas venenosas en nuestro país, las que podrían ser igual de peligrosas que las de rincón.

Las especies, identificadas por un grupo de investigadores chilenos y brasileños habitarían en el país desde hace mucho tiempo, sin embargo todavía no han sido vistas en zonas urbanas, solo en lugares no habitados y en zonas de la costa norte.

“Estaban por la costa, en el desierto transicional entre Paposo, en la Segunda Región, y la región de Coquimbo. Otras las encontramos nosotros y otras habían sido colectadas por gente de la Universidad de La Serena o por colectores gringos que las dejaron en museos de allá pero que no fueron descritas”, señaló a Las Últimas Noticias, Andrés Taucare, biólogo de la Universidad Arturo Prat.

En concreto, las especies encontradas corresponden a la “Loxosceles Pallalla, que había sido encontrada en Coquimbo, pero estaba en el museo de Estados Unidos; la Loxosceles Vallenar, que estaba en el museo de La Serena; y la LoxoscelesDiaguita, que la encontramos en el museo argentino”, afirmó Taucare al referido medio.

No obstante, el experto reiteró que, a pesar de ser venenosas, “aparentemente estas nuevas especies no se meterían a las casas y no serían capaces de colonizar el ambiente urbano, como sí lo hace la araña de rincón”, por lo que por el momento no existe riesgo de encontrarlas en casa.