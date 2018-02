Una mujer hizo un picnic justo sobre un inestable y agrietado acantilado – ubicado en Sussex Oriental, en el sur del Reino Unido – sin darse cuenta. La imagen del peligroso momento fue captada por un turista, quien además intentaba llamar la atención de los presentes para advertir del peligro.

En la impresionante imagen que está dando vuelta en la web se observa a la temeraria mujer, quien está comiendo su almuerzo peligrosamente cerca del borde del acantilado, el cual era atravesado por una gran grieta. La zona donde estaba sentada la turista podía desplomarse en cualquier momento, sin embargo ella no lograba percatarse del peligro, según The Daily Mail.

Es necesario destacar que en la zona se han registrado una serie de desplomes de caliza. Los derrumbes llegan justo a una playa que se encuentra abajo de la zona turística, por lo tanto se les solicita a todos los visitantes mantenerse alejados de los bordes de los sitios en altura.

Pese a las múltiples advertencia entregadas por las autoridades Sid Saunders, un fotógrafo de 74 años, registró un peligroso momento protagonizado por la turista que ignoró las solicitudes realizadas para los visitantes de la zona.

El hombre indico que pudo “ver horrorizado que ella estaba sentada comiendo y bebiendo sobre una gran grieta en la caliza”. El picnic potencialmente mortal fue registrado por Saunders, quien posteriormente viralizó las imágenes par advertir sobre el peligro.

El fotógrafo no solo capto las imágenes sino que decidió intervenir y se acercó a la arriesgada mujer para advertirle sobre el peligro. “Afortunadamente se levantó y se alejó en otra dirección”, dijo el hombre.

Revisa la impactante imagen a continuación:

Woman eats a picnic feet from dangerous cliff edge at England's Seaford Head, East Sussex. Perhaps she was trying for a Darwin Award or having a last supper? 🇬🇧#SeafordHeadCliffs #DarwinAward https://t.co/1OwCNNH4XM via @MailOnline

— Andrew Duncan (@andrewsduncan1) February 9, 2018