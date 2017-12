Durante décadas, los científicos han estimado que el unicornio de Siberia, una especie de mamífero extinguida hace mucho tiempo -y que parecía más un rinoceronte que un caballo-, murió hace unos 350.000 años.

Pero un cráneo bellamente conservado fue encontrado en Kazajstán y ha anulado por completo esa suposición. Resulta que estas increíbles criaturas aún existían hace 29.000 años.

Sí, eso significa que había un “unicornio” muy real que vagó por la Tierra hace decenas de miles de años, pero no se parecía en nada a la criatura que se encuentra en un libro para niños.

El unicornio real, Elasmotherium sibiricum, era desgreñado y enorme y parecía un rinoceronte moderno, solo que llevaba un cuerno más poderoso en la frente.

Según las primeras descripciones, el unicornio siberiano medía aproximadamente 2 metro de altura, tenía 4,5 metros de largo y pesaba unas 4 toneladas.

Eso está más cerca del tamaño de mamut lanudo que del tamaño de un caballo. A pesar de su estatura muy impresionante, el unicornio probablemente era un herbívoro que comía principalmente hierba.

Entonces, si quiere una imagen correcta en su cabeza, piense en un rinoceronte difuso con un largo y delgado cuerno que sobresale de su cara en lugar de uno corto y rechoncho como los rinocerontes actuales.

