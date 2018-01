El jueves 25 de enero, el ex participante del reality “Doble Tentación”, el colombiano Felipe Lasso, compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece con la hija de su ex pareja, Angie Jibaja.

El ex concursante del exitoso programa de Mega había dicho, en varias oportunidades, que lo hijos de la modelo y actriz peruana eran como suyos también. Esto porque durante su relación amorosa, el vinculo que desarrolló con ellos fue muy estrecho y significante.

En noviembre del año pasado, Felipe Lasso afirmó que se habían amistado con Angie Jibaja, tras su polémico quiebre.

“Ahora mantengo comunicación seguida con ellos por medio de videollamadas. Pronto viajaré y tendré una escala en Lima, donde tendré el privilegio de verlos”, contó a fines del año pasado.

Al parecer ese reencuentro se concretó, ya que el ex chico reality subió una foto junto a la pequeña Gia Santa María y le dedico unas emocionantes palabras:

“¡¡No olvido aquel día!! El día que dije que siempre serán mis hijos… Junto a una de las personitas que me llena mi corazón, que me entrega esa ternura inocente que no pide nada a cambio, solo amor. Esa chiquita que me remoja los ojos de alegría. Te amo, mi hijita hermosa… tu papi forever #Gia ¡siempre estás en mi corazón y en mi mente! #love #hijos #peace #heart #janko #Gia #amordepadre TE AMOOOOOOOOOO”, escribió.

Mira la imagen, sin duda es un quiebre que supo dejar las diferencias de lado por el amor hacia sus hijos.

Fuente: Te Caché