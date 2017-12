La belleza de Thalía es totalmente indiscutible. Dueña de una poderosa voz y una gran imagen, se ha caracterizado durante el último tiempo por proyectar un look más natural y sencillo.

Sin embargo, fue durante las fiestas de Navidad donde la cantante mexicana descolocó a sus seguidores cuando compartió varias imágenes que sorprendieron por su apariencia.

En una de las fotografías, se ve a la intérprete de Piel Morena posando con algunos integrantes de su familia. Lo llamativo es la grave hinchazón que se ve en su rostro, especialmente en el área de los pómulos.

Thalia | Instagram

Thalia | Instagram

Si bien sus publicaciones buscaban saludar a todos sus seguidores por las fiestas, fue inevitable que muchos de ellos notaran el cambio en el rostro de la cantante mexicana y le reprocharan el supuesto exceso de botox.

“¡Dañaste tu cara! ¡Qué horror!”, “Qué pena tanto botox, ya eras muy linda”, “Eres muy bella, te dejaron mal” y “ Quedó horrenda, parece a la Tigresa del Oriente”, fueron algunas de las críticas que recibió la interprete mexicana.

Thalia | Instagram

No obstante, Thalía no se hizo problemas por los comentarios ni por las cientos de críticas que recibió tras su publicación y prefirió no hacer ningún tipo de declaración ni desmentir alguna posible intervención quirúrgica. Incluso, compartió un video pidiendo “paz, amor, armonía y alegría para el mundo”.

Con información de Página 7.