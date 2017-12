Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, fue duramente criticada por una selfie navideña que publicó en su cuenta de Twitter, la cual no fue bien recibida por los cibernautas.

En la polémica imagen la esposa de Donald Trump aparece con un gorro de Santa Claus incorporado digitalmente a través de una aplicación para móviles. Además, la fotografía es decorada por unos renos navideños dorados. El tuit fue compartido con la etiqueta #MerryChristmas (#FelizNavidad).

Pese a parecer una publicación común, varios usuarios de la red social calificaron la imagen de inapropiada para una primera dama. Los internautas expresaron sus críticas a través de diversas publicaciones en Twitter.

“A menos que no sea usted una de los millones de personas pobres y desfavorecidas por los parásitos ricos“, comentó Partido Socialista de Gran Bretaña en respuesta a la felicitación navideña de la primera dama.

En tanto, algunos tuiteros catalogaron la imagen como”vergonzosa para una primera dama” y compararon a Melania con “una modelo en una sesión de fotos para la portada de [la revista para adultos] Hustler“.

Disgraceful for a First Lady, Christmas or not. You look like a model on a photo shoot for the front page of Hustler. I'm sure the elderly and poor will appreciate this photo given how you and hubby don't care about them, only your millionaire friends at Mar-a-Largo.

— MzSphalerite (@SphaleriteMz) December 25, 2017