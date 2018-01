Una anoréxica en recuperación cuyo peso se desplomó a solo 31 kilos en medio de su enfermedad ha revelado su increíble progreso.

Liv Karpinski, de 19 años, originaria de Swindon, desarrolló hábitos alimenticios obsesivos como mecanismo de supervivencia después que su madre murió cuando tenía solo siete años.

Después de su muerte, la dependienta se encontró luchando por encajar en la escuela y se hizo cargo de la cocina y la limpieza en el hogar para ayudar a su padre.

Cuando tenía ocho años, comenzó a obsesionarse con las tareas domésticas y se levantaba temprano para correr en secreto y se obligaba a hacer saltos de hasta 1,000 estrellas.

Ella dijo: “A eso de las ocho comencé a usar la comida y el ejercicio como un mecanismo de control de afrontamiento. Mis calificaciones sufrieron porque la limpieza y el cuidado de las expectativas de mi papá eran más importantes. Comencé a obsesionarme con suspender para hacer ejercicio en exceso y mantener la casa limpia”.

A los 11 años, Liv fue hospitalizada y le dieron solo dos semanas de vida a medida que su condición empeoraba.

Continuó: “Con el tiempo, mi alimentación y mi salud se deterioraron hasta el punto de quedar hospitalizada y muy mal. Haría cualquier cosa para bajar de peso, ya fuera sentados a la mesa negándome a comer durante todo el día o escondiendo comida en mis bragas”.

En su punto más bajo, ella se limitaría a solo 120 calorías por día y pesaba solo cinco piedras.

Liv agregó: “La anorexia me hizo sentir como si tuviera el control de algo y bueno en algo.

“El hambre constante me anestesió y me impidió llorar por mi madre. Cuando en realidad, me estaba matando a mí mismo, tuve que dar la vuelta porque mi presión arterial era muy baja “.

No fue hasta que fue transferida a una unidad de trastorno alimentario residencial que la condición de Liv comenzó a mejorar, obteniendo sus GCSE, AS Levels y un trabajo que le gusta.

Ahora pesa 38 kilogramos y Liv sueña con escribir un libro y comenzar un canal de YouTube para inspirar a otros.

“Ahora trabajo medio tiempo en Waitrose. He hecho amigos y estoy mucho más feliz. Todavía recibo apoyo quincenal de la comunidad en forma de pesaje, terapia y chats. Siete años después y finalmente estoy experimentando la vida”.

Liv comparte su viaje bajo el control de Instagram @nourishingliv donde tiene 14.7K seguidores.

Ella dice que haber sido dada de alta y recuperarse ha ayudado a su relación con su padre y le ha permitido hacer nuevos amigos.

“Recibir el alta en la comunidad, conseguir un trabajo y hacer nuevos amigos me hizo darme cuenta de qué se trataba la vida. Ha sido difícil ya que la tentación de recaer está ahí, pero estoy en un mejor lugar para no volver atrás “, agregó.

“La recuperación ha fortalecido la relación de mi padre y la mía también. Él confía en mí. Está tan orgulloso y constantemente dice que mi madre estaría orgullosa de mí y de todo lo que he superado. También lo es mi hermano. Él dice que es bueno tener a la vieja Liv que puede reírse y no sentirse miserable, perdida y ágil”.