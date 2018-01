Un usuario talentoso de Tumblr está compartiendo las reinvenciones LGBT de los clásicos de Disney que ven a princesas y príncipes icónicos enamorarse el uno del otro.

Un usuario de Twitter , que usa el control @harleivy y va por Gabi en la plataforma, comenzó un hilo la semana pasada llamado ‘Disney es todo gay’, atribuyendo al usuario de Tumblr Simonbaz los gifs.

En el hilo, Gabi ha estado compartiendo una serie de gifs que ven pares de princesas y príncipes de diferentes películas de Disney, reunidos en el mismo marco y experimentando la emoción del nuevo amor.

En uno de los clips animados, se puede ver a Mulan acercándose a Aurora desde la Bella Durmiente a medida que crece su vínculo.

Otro gif representa a Shang, el capitán del ejército de Mulan, que se enamora del Príncipe Naveen, uno de los personajes de The Princess And The Frog.

“Todos sabemos que Shang es una leyenda bisexual, así que… imagina que se enamora de Naveen”, escribió Gabi en el pie de foto.

Jasmine de Aladdin se empareja con Esmeralda del Jorobado de Notre Dame, y Ariel de La Sirenita con Pocahontas.

Los clips animados hacen un trabajo asombroso al juntar imágenes de varias películas, y al representar la emoción de cada llama a medida que emerge.

Los usuarios de Twitter se han tomado bastante con los gifs, y el mensaje original en el hilo de Gabi ahora ha sido retuiteado más de 15,000 veces.

‘¡¡¡Esta es la mejor cosa de todos los tiempos!!!’ alguien escribió, mientras que otra persona agregó: ‘ESTOY AQUÍ PARA ESTO’

“Dios mío, eso fue a la vez hilarante y generalmente increíble”, dice otra respuesta.

La gente también ha sugerido nuevas parejas que les gustaría ver cobrar vida, como Elsa congelada con Mérida de Brave, o La Úrsula de la Sirenita y La Reina Malvada en Blancanieves.

belle falling in love with ping and mulan, and eventually realizing that they’re the same person. my heart is crying, please yes pic.twitter.com/Wr72Z844TC

— gabi (@harleivy) January 13, 2018