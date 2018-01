El veterano cineasta Kirk Douglas fue honrado por su larga carrera en los Golden Globes del domingo por la noche .

El hombre de 101 años subió al escenario con su nuera Catherine Zeta Jones, para presentar un premio.

Catherine, la esposa del actor Michael, hijo de Kirk, rindió homenaje a la carrera de su suegro.

“En 1991, mi suegro, la leyenda viviente de Hollywood, Kirk, fue reconocido por el Writer’s Guild Of America por su papel en la finalización de la lista negra de Hollywood”, dijo.

La lista negra vio a los profesionales del entretenimiento negados porque fueron acusados ​​de tener vínculos con los comunistas.

Ella le recordó a la audiencia cómo Kirk contrató al guionista Dalton Trumbo para escribir la película épica de Hollywood Spartacus, e insistió en que su nombre apareciera como escritor.

Kirk respondió a las palabras de Catherine, aunque en parte su discurso fue inaudible.

“Catherine, lo dijiste todo. Hubiera pronunciado un discurso, pero no quiero decirlo”, dijo Kirk. Hizo una pausa y se dirigió a Catherine con una sonrisa: “Nunca podría seguirte”.

Respondió la actriz, sosteniéndole la mano: “¿Por qué no decimos que aquí están las nominaciones?”.

Nacido como Issur Danielovitch, Kirk creció en Amsterdam, Nueva York, hijo de inmigrantes rusos de habla idish empobrecidos.

Después de desarrollar un interés en la actuación en la escuela secundaria, ganó una beca para la Academia Estadounidense de Arte Dramático en Nueva York.

Una compañera de clase fue Lauren Bacall, con quien Douglas salió brevemente, antes de casarse con una tercera compañera de clase: Diana Dill, la madre del actor Michael y su hermano Joel.

Kirk sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de ser dado de baja por heridas de guerra, encontró trabajo como actor de teatro, antes de que su amigo Bacall lo recomendara al director Hal Wallis, quien interpretó a Kirk en The Strange Love of Martha Ivers, de 30 años en 1946.

Kirk llegó a protagonizar más de 90 películas y fue una de las principales estrellas de taquilla de los años 50 y 60.

Sus películas más populares incluyen Champion (1949), que estableció su imagen de tipo duro, 20,000 Leagues Under the Sea (1954), Gunfight en OK Corral (1957), Spartacus (1960), Lonely Are the Brave (1962), y Tough Chicos (1986).