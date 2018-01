Una autodenominada “dominadora financiera” dice que recauda más de $ 200,000 dólares al año, insultando a los hombres que compran sus bolsos de mano, automóviles caros y escapadas remotas.

‘Princess Meggerz’, de 30 años, de Brooklyn, Nueva York , trabaja en un rincón del mundo de los fetiches donde los hombres se emocionan al pagar su lujoso estilo de vida.

Comenzó su carrera en 2007 como estudiante y ahora dice que se le debe pagar hasta $50,000 dólares en un buen día; salario que le ha permitido comprar tres propiedades.

Meg, que se jacta de haber “roto a muchos hombres y destruido [su] parte de las billeteras”, se encuentra con clientes en línea que pagan sus noches, cenas y escapadas con todo incluido.

El ‘top domme’ regularmente recibe regalos detallados en Amazon Wish List y dice que el artículo más caro que ha recibido es un lujoso BMW M3 valorado en $70,000 dólares.

“Despiadada” Meg dijo: “Ser una dominadora financiera significa que tengo a estos tipos que se excitan al darme grandes cantidades de dinero. Todos tienen su propio fetiche o fantasía. A ellos les gusta dar dinero a una mujer y saber que su dinero irá a quien se lo merece”.

“Me ocupo de chicos jóvenes hasta viejos. Desde personas sin mucho dinero hasta aquellos que tienen millones de dólares. Tenemos una relación en la que me pagan una cierta cantidad cada semana o mes, tengo que empujarlos desde allí para ver cuál es su límite. Técnicamente, no les quito el dinero, les doy un precio y están dispuestos a pagarlo o no, no es chantaje o extorsión, están dispuestos a pagar lo que yo pido”, dice enfáticamente.

“Es excitante para ellos y se los quito, siento que algunos de los muchachos solo quieren ser propiedad de una dominatriz financiera exitosa, les gusta el prestigio”. Ella agregó: “A algunos les gusta pagar mis bebidas cuando estoy fuera o cuando salgo a cenar, así que mis amigos y yo recibimos muchos beneficios de eso”.

“A mis subordinados también les encanta cuando me jacto de las cosas que me compran, uno de los muchachos compró un automóvil de $70,000 y otros me han pagado para ir de vacaciones. Algunas personas no pueden creer lo que yo hago para ganarse la vida y otras piden consejos para hacerlo ellas mismas, no oculto lo que soy, o lo tomas o lo dejas”.

Meg dice que su vida como dominadora financiera tiene muchos beneficios, desde los ingresos regulares hasta la compra de lujosos regalos e incluso viajes al extranjero.

Ella incluso tiene sus veladas con amigos pagados por sus clientes, quienes son llamados ‘subs’ refiriéndose a que son sumisos, y que es muy abierta acerca de su profesión.