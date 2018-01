Es mejor conocido por interpretar a Neville Longbottom en la saga de Harry Potter.

Sin embargo, Matthew Lewis demostró que se había despojado de su imagen infantil de actor y que había vuelto loco a los fanáticos cuando se separó de Girlfriends de ITV el miércoles.

Tomando a Twitter , los espectadores expresaron su sorpresa y deleite cuando el actor de 28 años mostró su musculoso físico.

Los espectadores pasmados publicaron: “Aaaa y Neville Longbottom continúan siendo los ex alumnos más populares de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. #Novias’; ‘Neville longbottoms cambió un poco #Girlfriends’; ‘Simplemente se siente mal encontrar a Neville Longbottom tan atractivo #Girlfriends”

Los espectadores también estuvieron encantados de ver que Neville se había reunido con la estrella de Harry Potter, Zoe Wannamaker, mientras interpreta a su madre en el drama. La pareja apareció por primera vez en la pantalla en la película de 2001 Harry Potter y la piedra filosofal, donde Zoe interpretó a Madam Hooch,

Zoe admitió recientemente que estaba impresionada por la transformación de Matthew, y le dijo a What’s On TV: “No he visto a Matthew desde que estaba en Harry Potter, así que fue un shock cuando lo vi. Esta magnífico”.

Hablando de su apariencia anterior, agregó: “Y esta pequeña cara redonda, con orejas así. Fue hilarante”.

A tiempo para la película final Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte II, que se estrenó en 2011, Matthew se sintió halagado cuando la gente comenzó a darse cuenta de que ya no se parecía al nerd Neville.

Hizo un gran impacto en el estreno mundial, y reflexionando sobre el espectáculo que le dijo a la revista Attitude: “Tenía 21 años, yo estaba como” ¡sí, esto será genial! ” Nunca se pensó que fuera un “¡oye todo el mundo, mírame!” pero fue lindo poder ir y ser yo mismo. Y obviamente, mucha atención se centró en eso, algo que no esperaba en absoluto. Nunca me he considerado apuesto en absoluto. Solo promedio”.