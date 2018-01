Una ex modelo de infante de marina ha revelado que los hombres le han ofrecido pagarle ‘fotos privadas’ e incluso le han propuesto después de ver sus sensuales chasquidos, pero su política es ignorar tales pesquisas.

Shannon Ihrke, de 29 años y oriunda de Minnesota, se volvió viral cuando su bikini y sus imágenes de modelado comenzaron a verse en línea.

La hermosa rubia se unió al ejército a los 19 años y se desempeñó en servicio activo durante cuatro años, pero desde entonces formó una carrera como modelo a tiempo completo.

Ahora tiene 73,000 seguidores en Instagram y comparte con ellos fotos de sus sesiones de bikini y lencería, así como fotos cómicas de su vida en el hogar.

Su nueva fama en línea significa que Shannon a veces recibe atención de maneras inesperadas.

“Obtienes a esos tipos que te ofrecerán dinero para sus propias” fotos privadas “o propuestas de matrimonio, pero simplemente los ignoro y a veces solo me río de ellos”, dijo.

“Soy modelo porque es algo que me encanta hacer, no es por obtener dinero o propuestas de matrimonio de hombres. Incluso tuve personas que nunca conocí que dijeron que querían ‘volarme lugares’. Eso nunca va a suceder, he visto la película antes”, afirmó la ex militar.

“Simplemente disfruto explorar mi gama de modelos y trabajar con algunos artistas increíblemente talentosos y tratar de ayudar a otros en el camino”.

La ex marine ha explicado en el pasado cómo tenía que demostrar su valía después de unirse a las fuerzas, porque algunas personas pensaban que no podría seguir el riguroso régimen.

Ahora, ella quiere mostrarles a otros que no deben permitir que las opiniones externas los definan. Su mayor placer es recibir mensajes de personas que la consideran una inspiración.