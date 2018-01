Una ex madre militar está explotando a Instagram con sus atractivas fotos de ejercicios que muestran a su modelo con diminutos bikinis de estrellas y rayas y posando con pistolas.

Conocida solo por el nombre de Infitdel, la seguidora de Donald Trump de Wisconsin , de 25 años de edad, se ha ganado muchos admiradores entre la base de fanáticos derechistas del presidente gracias a las imágenes de su cuerpo.

Esta mujer sirvió durante seis años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como especialista en operaciones de control de batalla y comando, lo que implicó mantener un ojo vigilante sobre todo lo que sucede en el cielo.

“Mi servicio me maduró. Me mostró dónde estaban mis debilidades y en qué necesitaba trabajar. También me mostró cuáles eran mis puntos fuertes “, dijo.

“Mi servicio en el ejército es lo que encendió mi ardiente e incontrolable pasión por ayudar a otros con sus objetivos de salud y estado físico. Me siento como si hubiera sido puesto en esta tierra para alentar y motivar a los demás, y apenas estoy comenzando”, escribió esta amante de Trump, las armas y los bikinis.

La madre de dos niños, de dos y ocho meses, nunca tuvo la intención de que su Instagram explotara como lo hizo. pero ahora sus publicaciones son vistas por más de 135,000 seguidores.

Infitdel regularmente deleita a sus admiradores compartiendo fotos sensuales de su físico esculpido en gimnasia en diminutos bikinis y atuendos sexys estampados con las estrellas y las tiras y los colores del país que ama.

“Yo aspiro a inspirar a otras mujeres para que cuiden de su salud en primer lugar para que puedan cuidar de quienes aman y aman”, explicó.

Sus entrenamientos consisten en entrenamiento funcional, utilizando movimientos que imitan nuestras actividades de la vida diaria. Ella entrena para ser fuerte, para poder vivir con una mejor calidad de vida.