Un anciano vuela junto a su esposo rumano toyboy unos días antes de quedar sin hogar cuando se separaron.

El retirado reverendo Philip Clements, de 79 años, se mudó a Bucarest el verano pasado para estar con su amante, un modelo masculino 55 años menor que él.

Representado en la ciudad en julio, se puede ver al Sr. Clements disfrutando de una comida con su nuevo esposo, Florin Marin, de 24 años, y sus amigos. Otro chasquido muestra que dejan un restaurante italiano juntos y disfrutan de las vistas en un viaje al museo.

Pero la pareja, que se casó en abril, rompió en agosto después de que Florin Marin, de 24 años, le dijera que era demasiado viejo para unirse a su club nocturno.

Días antes, el señor Clements le entregó las llaves de un piso que compró en la ciudad para que pudieran vivir juntos. El ex párroco “perdió todo” después de vender su casa en Sandwich, Kent para estar con el Sr. Marin en Rumania.

Regresó al Reino Unido en septiembre con las manos vacías y ahora tiene que contar con amigos para quedarse. El Sr. Clements dijo: “Estaba muy solo, sin saber el idioma ni tener amigos. Florin pasaba mucho tiempo saliendo. Solía ​​irse a la cama muy tarde, a veces a las 5 de la mañana recién había salido de discoteca o viendo películas”.

Ayer dijimos cómo el clérigo retirado aún tiene esperanzas para su relación. Clements dijo: “No lo hace por dinero porque no me queda mucho dinero. No quiero el divorcio y él dice que no quiere a nadie más. Le pedí que me dijera si encuentra a alguien más y yo lo entendería”.