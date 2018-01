Cuando uno reserva una sesión fotográfica familiar, espera salir con una imagen que ocupará un lugar de honor en su hogar. Desea capturar ese precioso momento en el tiempo y mostrárselos a familiares y amigos.

Entonces, cuando una familia vio los resultados de su sesión, quedaron, por decir lo menos, un poco sorprendidos. Resulta que su fotógrafo ‘profesional’ decidió editar las imágenes un poco.

El fotógrafo quería eliminar las sombras, pero en realidad logró eliminar sus caras por completo. Entonces, en lugar de caras felices y risueñas, las fotos ahora se ven muy extrañas, y en realidad son un poco escalofriantes.

Afortunadamente, la familia tiene un buen sentido del humor y decidió compartir las fotos en línea para que sus familiares y amigos las disfruten.

Escribiendo en Facebook, Pam Dave Zaring dijo: “Ok. Esto no es una broma. Le pagamos a un fotógrafo, que decía ser un profesional, 150 mil pesos por una sesión fotográfica familiar. Por favor, miren estas fotos que nos entregó … Dijo que las sombras en las caras eran realmente malas en un día hermoso, despejado y soleado y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir. ¡Literalmente no me he reído tanto en AÑOS! No puedes inventar esto … otra vez, esto NO es una broma – es el producto final”.

Las fotos ahora se han compartido más de 300,000 veces y han atraído la atención en todo el mundo. Más tarde, Pam agregó: “De ninguna manera esta publicación debe ser cruel. ¡Valió la pena el dinero que gastamos por el humor que recibimos! ¡Espero que hayan reído tanto como nosotros!”

Otros usuarios de Facebook han compartido rápidamente sus puntos de vista sobre las fotos únicas. Una persona escribió: “¡Qué gracioso! ¡¿Qué demonios estaba pensando cuando te dio esto ?!”

Otro agregó: “No sé qué es peor … los dientes o los globos oculares de diferentes tamaños”. O bien este usuario que dijo “¡Solo piensa que tienes las fotos de tu tarjeta de Navidad listas para el próximo año! ¡Tus rostros son impecables! ¡Espero que todo esté bien!”

Otro dijo: “Me sigo riendo y riendo”.