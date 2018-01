Un hombre con obesidad mórbida que teme por su vida y que pesa más de 318 kilos apenas puede caminar, pero se niega a permitirse quedar postrado en cama mientras cuida a su madre enferma.

Drew Stewart, de 43 años, no se ha pesado en 10 años, pero viste una talla que sobrepasa ampliamente la XL. A pesar de que espera ser un candidato para la cirugía de pérdida de peso, está preocupado por lo que dirá la báscula durante su pesaje en la visita de su próximo médico.

“A veces me siento como si estuviera en un traje grueso que está abrochado, y solo quiero quitármelo y volver a mi talla anterior”.

Drew dice que su obesidad mórbida es un “problema de salud” que lo está poniendo en peligro de quedarse en cama como su primo de 49 años Chitoka Light, que pesa casi lo mismo que él y no ha salido de su casa en tres años.

“Aunque me duele caminar, todavía tengo que hacerlo”, explica. “Ni siquiera es una opción para mí no ser móvil porque las personas dependen de mí”.

Drew vive con su madre como su cuidador, y él se niega a que la lleven a un hogar de ancianos debido a su tamaño cada vez mayor.

“Quiero cuidar de ella. No voy a ponerla en un asilo de ancianos y echarla, pero me temo que no he hecho un buen trabajo cuidando de mí mismo”, admite.

Al recordar su infancia, Drew dice que era un niño normal que montaba bicicletas de carretera, nadaba y jugaba baloncesto.

“En mis últimos años de escuela secundaria, era un atleta”, dice. “He trabajado y jugué al fútbol. Después de la práctica, me iba a casa y jugaba un partido de básquetbol completo, así que no me daba cuenta de lo que estaba comiendo y cosas por el estilo porque simplemente quemaba eso, solo por la actividad física”.

Drew cree que el peso realmente comenzó a acumularse cuando se mudó a Atlanta para cuidar a su madre después de que ella se enfermó.

Drew realmente quiere ser un candidato para la cirugía de pérdida de peso, y está ansioso por tener una cita con el Dr. Procter y comenzar su viaje de pérdida de peso.

“Han pasado 10 años desde que me pesé, y sé que el número va a ser muy alto”, dice. “Pero estoy emocionado de saber dónde está mi peso inicial porque, en mi opinión, nunca seré tan grande de nuevo”.

Sin embargo, cuando Drew pisa la báscula en el consultorio del médico, se molesta al saber que pesa demasiado para que la báscula se registre.

“Cuando la báscula dice que pare, me decepcionó”, admite. “Si su balanza no puede pesarme, ¿qué podría hacer exactamente por mí?”.

Una enfermera explica que la cantidad máxima de peso para la báscula es de 250 kilogramos, por lo que puede confirmar que pesa más que eso.

“No puedo creer que después de todo esto, todavía no sé cuánto peso”, dice. “Estoy decepcionado por eso”, declaró triste Drew.