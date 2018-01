La actriz italiana que prometió sexo oral a cualquiera que haya votado en contra del primer ministro del país ha pospuesto su gira después de que un perro le mordiera la cara.

Paola Saulino, de 28 años, prometió realizar un acto sexual con todos los que votaron ‘no’ en un referéndum italiano en 2016.

Desde que ganó el no con un 59 por ciento, dice haber estado de gira y en marzo del año pasado Saulino dijo que había complacido a 400 hombres.

Pero el Pompa Tour, que se traduce del italiano al Oral Tour, está suspendido después de que los doctores le dijeran que descansara la boca tras ser atacada por un perro.

Ella le dijo al medio inglés The Sun: “El Tour Oral todavía está en marcha. Quiero decir que el Pompa Tour en realidad es mi estilo de vida. Es mi manera de ser libre. El médico me sugirió que no hiciera grandes movimientos con la boca durante varios meses. Reducir la actividad física de mi rostro lo ayuda a sanar mejor, a curar la cicatriz en el interior”.

Su cara estaba gravemente herida cuando el perro de un amigo saltó y la mordió en la cara mientras la acariciaba en la espalda en una fiesta de Halloween en octubre.

La nariz de Saulino fue cortada al igual que su boca y labios, pero los médicos han dicho que las heridas dentro y fuera de su boca sanarán en nueve meses. Una vez que se haya recuperado, planea regresar al caballo para continuar su recorrido y ha dicho que le gustaría agregar un tramo británico al viaje.

Paola Saulino irrumpió en la escena en 2016, diciendo que era una ‘mujer de [su] palabra’ después de anunciar las fechas de la gira en 10 ciudades italianas en diciembre.

Publicó una fotografía de ella en Instagram junto con la leyenda: “El primer paso de Pompa Tour se ha ido. Un poco cansada, pero todo está bien”.

La modelo y actriz agregó en ese momento: “Este año se inicia de la mejor manera posible”.

Saulino, cuya página de Instagram presenta varias tomas sugerentes, había volado desde su casa en Los Ángeles para comenzar la primera etapa de su Pompa Tour.

Inicialmente hizo la promesa de realizar un acto sexual oral a todos los que votaron ‘no’ en el referéndum de Italia el 23 de noviembre, antes de anunciar las fechas de la gira en diciembre.

La actriz dijo que visitaría Roma, Florencia, Bolonia, Verona, Milán, Turín, Nápoles, Bari, Lecce y Palermo este mes para la primera etapa de su gira, e instó a las personas a completar un formulario de reserva si hubieran votado No.

Algunos descartaron la gira como un truco publicitario, con varios usuarios de Instagram pidiendo ‘evidencia’ de que ella había cumplido su promesa.

Sin embargo, otros defendieron a la actriz y le dijeron a los críticos que se “mantuvieran callados” si no lo sabían, y añadieron que no se permitía que las fotografías se compartieran en línea.

El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, convocó un referéndum sobre las reformas constitucionales, que se convirtió en un voto de confianza en su gobierno.

Sin embargo, el movimiento fracasó y él renunció poco después de que las encuestas a pie de urna a principios de diciembre indicaran que “no había voto”.