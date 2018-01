Una autodenominada “activista de talla grande” está instando a las mujeres con sobrepeso a abrazar sus cifras en un intento por reclamar la palabra “grasa” como algo positivo.

Julianna Mazzei, que se hace llamar “Jewelz”, no tiene reparos en posar con poca ropa y hablar con sus miles de seguidores de las redes sociales sobre los “problemas gordos”.

El joven de 25 años de Toronto, que no ha pisado la balanza en años y se niega a perder peso , dijo: “Me siento sexy en mi cuerpo y siento que todos deberían”.

Aunque la defensora del cuerpo positivo ahora confía en su talla 22 (talla 26 del Reino Unido), Jewelz admite que no siempre se ha sentido orgullosa de mostrar su físico con ropa reveladora.

Después de ser severamente intimidada cuando era joven, Jewelz se ha visto en el extremo receptor de canciones desagradables e insultos, y una vez tuvo un novio que rompió con ella por ser “poco saludable”.

“Me llamaron una tarrina de manteca de cerdo”: cómo los años de intimidación cobraron su precio en Jewelz

Incluso le dijeron que “los pantalones vaqueros pitillo se llaman así por una razón” después de exhibir su figura en una serie de trajes reveladores.

Jewelz, que tiene casi 100.000 seguidores de Instagram , recordó: “Odiaba la escuela. Hubo muchas veces en las que me salté la escuela, el acoso fue tan malo2.

“Probablemente te dé un diccionario completo de nombres. Grasa, tarrina de manteca de cerdo, ballena. Cuando las personas hacen comentarios sarcásticos sobre ti a tus espaldas o en voz baja, es más difícil defenderte y decir lo que hay que decir, esa es una de las razones por las que tatué mis” F *** Your Beauty Standards “, dijo Jewelz.

“Toda mi vida, la gente me dijo que no podía usar estampados como rayas o lunares”. Jewelz explicó: “Hasta que tenía 23 años, me odiaba a mí mismo. Al encontrar inspiración en línea y llegar a un acuerdo con lo que soy y lo que tengo que hacer, sabía que tenía que empezar a aceptar quién era”.