Un entrenador de perros famoso ha criticado a los dueños de mascotas que pretenden ayudar a evitar que se despojen del cabello en las casas de sus propietarios.

Steve Mann, quien está ayudando a entrenar a Angus, el adorable y nuevo cachorro terrier de Lorraine Kelly, apareció en el programa de televisión diurno del presentador para expresar sus preocupaciones sobre la prenda, cuyas imágenes promocionales han causado controversia en las redes sociales.

El Shed Defender es un traje de malla elástico diseñado para cubrir el cuerpo de un perro y las cuatro patas, y se anuncia como que permite a los dueños llevar a sus perros “a donde quieran sin preocuparse de dejar un rastro de cabello”.

Pero Steve no convencido, quien dijo que mirar el traje lo hacía sentir “estresado”, le dijo a Lorraine: “Si no quieres tener el pelo de perro en tu casa, ¿adivina? No deberías tener en tu casa un perro!”.

Los críticos en línea dijeron que colocar a una mascota en uno de los trajes, que según el sitio web de la marca tiene un “efecto calmante” sobre perros nerviosos o ansiosos, equivale a “abuso”.

The Shed Defender, que fue creado por un hombre estadounidense frustrado con su muda de San Bernardo en su auto y tiene un precio de entre los 40 y 60 dólares. La noticia estuvo en tendencia en Twitter el jueves.

Tyson Walters soñó el leotardo para perros que cubre completamente el cuello, el cuerpo, las patas delanteras y las traseras, con agujeros para la cola, la cara y las patas.

El sitio indica que el traje está hecho de una malla deportiva liviana, transpirable y elástica. Se trata de una fibra ecológica única, parcialmente reciclada, y está diseñada para usarse en la casa, el automóvil o en cualquier lugar donde no se desee el pelo, la suciedad, la caspa y los alérgenos del perro.

Steve dijo sobre el traje: “Me hace sentir un poco estresado. Hay un lugar para cierto tipo de producto cuando los perros se sienten ansiosos, tienen un temor específico y necesitan tener ese contacto. Es similar a lo que usan con niños autistas, tener ese contacto los hace sentir seguros. Así que tienen un lugar allí, pero no para detener la arena o el pelaje de un perro”.

Los comentarios del entrenador sobre el leotardo de perro fueron repetidos por varias personas en Twitter cuando una persona dijo “la gente no merece perros”, mientras que otros creían que la demanda era como “abuso”.

“Si no puedes soportar el pelo, entonces no tengas un perro “, dijo una persona en respuesta a un video publicado por el sitio en línea Mashable.

Otro dijo: “¿Por qué le harías esto a tu perro? No tengas uno si estás tan molesto por el pelo que dejan”.

El experto entrenador de perros había estado a su disposición para ayudar a Lorraine a enseñarle a Angus algunos trucos nuevos después de que el presentador lo consiguió durante el período de Navidad.

Al cachorro del terrier fronterizo se le enseñó cómo sentarse, y Steve explicó que al acondicionar a un perro con golosinas ayuda para que el can aprenda un buen comportamiento más rápido.

Lorraine estaba encantada cuando Angus regresó con ella durante un retiro exitoso, y Steve también ofreció una solución al hábito de mordisquear del perro.