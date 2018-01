Un apilador de estantes de una tienda afirma que se ve acosado por legiones de fanáticos cada vez que sale debido a su parecido con un cantante británico muy famoso.

Wesley Byrne es la viva imagen de Ed Sheeran y dice que regularmente lo detienen en la calle cuando sale con su novia de 28 años, Leah Howard-Smit, para gran frustración de ella.

Afirma que incluso es molestado en el trabajo por personas que le piden selfies y autógrafos convencidos de que es el famoso cantante pelirrojo.

El doppelganger de 25 años no puede ni siquiera ir de fiesta en paz y una vez tuvo que mostrar su pasaporte a un juerguista que, convencido de que era la estrella nominada al Grammy, le exigió que comenzara a cantar.

Wesley dijo: “Ser detenido en la calle y que me pidan fotografías y autógrafos ha comenzado a suceder más y más, especialmente si estoy en Manchester. La mayoría de la gente solo grita y yo les sacudo la mano. La gente me pide fotos siempre que voy a algún lado. Un par de veces mi novia ha mirado bien feo a las mujeres que gritan y quieren fotos conmigo”, agregando que: “Un tipo al azar en una noche hace unos años no creía que yo no fuera él. Pasó unos buenos 15 minutos convencido aun cuando le dijera que no. Incluso quería que yo comenzara a cantar. Le dije ‘No sé quién crees que soy, pero no puedo hacer eso’. Después de eso llegué a mi casa y lo busqué en Google y me asusté un poco cuando vi lo similar que parecía”.

Wesley, que está aprendiendo a tocar la guitarra, intenta ir de incógnito poniéndose un abrigo y un sombrero negro cuando sale, pero dice que a veces hace que la gente esté aún más convencida de que él es el creador de los hits del momento.

“No quiero decepcionar a la gente y arruinar su día, así que ya no les digo que no soy. No he firmado autógrafos, la gente lo pide, pero me disculpo y me voy. La Comic Con en Manchester del año pasado fue una locura. Normalmente gasto mucho dinero en un disfraz, pero ese año solo vestía ropa normal y me asaltaron las personas que pensaban que yo era él. Mantuve el recuento: 52 personas me detuvieron. Fue simplemente divertido”.

A pesar de la similitud misteriosa, lamentablemente Wesley no ha sido bendecido con las habilidades vocales de Ed.