Una desdichada mujer alega que el protector solar del factor 50 la dejó cubierta de agonizantes ampollas y luciendo como una víctima de quemaduras. Ahora teme correr un alto riesgo de contraer cáncer de piel.

Sarah Madden dijo que los doctores le informaron que necesitará chequeos regulares de melanoma por el resto de su vida luego de sufrir quemaduras de segundo grado por tres horas bajo el sol el mes pasado.

La actriz de 35 años afirma haber aplicado “una capa muy gruesa” de Banana Boat ‘sport’ 50+ suncream por toda su piel 30 minutos antes de dirigirse a una playa popular en Sunshine Coast, Queensland, Australia, durante unas vacaciones allí en finales de diciembre.

Sarah, originaria de Melbourne, dijo que pasó tres horas en la playa entre las 10 am y la 1 pm el 28 de diciembre nadando, remando y sentándose a la sombra debajo de un árbol.

Pero a pesar de volver a aplicar después de salir del agua, afirma que la piel de su espalda estalló con ampollas masivas llenas de líquido que necesitaban tratamiento en el hospital, y sigue siendo escarlata tres semanas después.

Banana Boat se disculpó con Sarah, pero dijo que los clientes pueden estar seguros de que sus productos brindan ‘protección solar segura y efectiva’.

Sarah dijo: “Siempre cuido muy bien mi piel especialmente cuando salgo al sol. Entonces, antes de ir a la playa, me puse de pie frente al espejo y me unté en montones de protector solar de Banana Boat hasta el punto en que me veía súper blanca. Me aseguré de poner mucho y no perdí ningún lugar porque odio tener quemaduras solares”.

Se suponía que el producto es resistente al agua durante cuatro horas y que la protección 50+ debe ser fuerte, así que tuvo fe en el producto cuando lo estaba aplicando.

“Salí a remar y luego volví a la arena y me senté a la sombra de un árbol. Lo volví a aplicar vigorosamente antes de volver a nadar. Pensé que estaría bien. Pero cuando llegué a casa y me duché, sentí que mi espalda comenzaba a ponerse muy caliente”.

“Durante esa misma tarde había tomado este color rojo intenso y pensé: Dios mío, ¿cómo podría haberme quemado? Así que me lavé con gel de aloe vera y me fui a la cama. Pero a la mañana siguiente el dolor era insoportable. Fue 10/10 de agonía insoportable, no puedo explicarlo. Luego miré mi espalda en el espejo y vi estas graves quemaduras de segundo grado y todas estas ampollas. No podía creer lo que estaba viendo. Fue el peor dolor de toda mi vida. Sentí que mi espalda estaba ardiendo”.

Sarah dijo que estaba “furiosa” porque el filtro solar Banana Boat no la protegía contra las severas quemaduras solares, que según ella tardaron más de tres semanas en sanar.

Todavía tiene marcas rojas visibles en su espalda más de tres semanas después de que fue quemada el 28 de diciembre.

Afirma que se vio obligada a visitar su hospital local todos los días durante una semana para que una enfermera pudiera cambiar los apósitos en sus enormes ampollas rezumantes, para que no se infectaran.

Además de esto, alega que se vio obligada a depender de medicamentos de venta libre para aliviar su dolor insoportable.

Pero Sarah dijo que realmente no comprendía la gravedad de su condición hasta que un médico le advirtió que ahora corría un alto riesgo de desarrollar cáncer de piel más adelante debido a las graves quemaduras solares.