El testículo de un abuelo “explotó como un volcán” después de haber contraído una infección poco frecuente durante las vacaciones, afirmó. David Worsley, de 59 años, de Bolton, pensó que iba a morir cuando contrajo salmonela africana mientras estaba de vacaciones en Túnez.

La infección desencadenó una inflamación que hizo que su testículo se hinchara hasta el tamaño de un pomelo, de acuerdo a lo relatado. La situación lo hizo pasar 10 días en el hospital.

Uno de ellos estalló mientras estaba en el baño en casa, un día después de ser dado de alta. Dijo que se ha visto afectado “psicológicamente” porque “una gran parte de ser un hombre se ha ido”. Al hablar de su espantosa experiencia por primera vez, el Sr. Worsley reveló que tenía que caminar “abrazándolos todo el tiempo” porque eran muy pesados.

En una entrevista con el medio inglés The Sun, dijo: “Después de las vacaciones, mi testículo se había hinchado al tamaño de un pomelo y era tan pesado que parecía hecho de vidrio. El dolor era tan malo que pensé que iba a morir. Cuando finalmente estalló, me sentí fantástico. Fue un gran alivio. Unos días más tarde, me levanté alrededor de las 5 a.m. con el dolor más insoportable en el testículo izquierdo. Apenas podía moverme y estaba llorando por la agonía. Literalmente estalló. Fue un alivio porque el dolor había sido demasiado intenso”.

La literatura médica sugiere que pudo haber desarrollado epidídimo-orquitis, lo que hace que los testículos se hinchen después de que se infectan.

El guardia de seguridad le dijo al periódico que cayó enfermo durante un viaje al Hotel Rui Marco Polo en Hammamet, a 60 km de la capital, Túnez. Sus abogados lo describieron como “una de las peores vacaciones del infierno que he visto”.

No es la primera vez que una cepa de salmonela provoca que los testículos se expandan rápidamente. En 2011, investigadores paquistaníes revelaron que habían tratado a un niño con un absceso testicular causado por esta bacteria.

Advirtieron que la masa se presentaba como un tumor testicular, hasta que las pruebas revelaron que las bacterias potencialmente mortales se habían limitado a sus genitales.

Mientras que un año más tarde, científicos indios destacaron el caso de un hombre de 63 años que desarrolló epididimo-orquitis a partir de salmonela.

La condición es una inflamación del epidídimo, un tubo ubicado en la parte posterior de los testículos o los genitales mismos.

Por lo general, se debe a una infección, la mayoría de las veces a partir de una infección en la orina o una infección de transmisión sexual, pero puede ser desencadenada por la salmonela.

Aunque los testículos no pueden ‘explotar’, pueden romperse debido a la presión suficiente y ciertas lesiones.