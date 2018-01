En la última década, se han hecho muchos descubrimientos sobre qué son las ráfagas de radio (FRB) rápidas (emisiones de radio intensa desde el espacio profundo de un milisegundo de duración), pero sus orígenes siguen siendo un misterio. Ahora, los astrónomos han rastreado un FRB que se repite a una galaxia enana a casi tres mil millones de años luz de la Tierra, según un informe del Washington Post.

El equipo internacional, que presentó su trabajo en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana en enero de 2018, observó que el haz de radio estaba siendo contorsionado por un campo magnético dentro de una nube de gas ionizado, diciéndonos más sobre las condiciones en que ocurren estas explosiones.

“Vemos una especie de ‘torsión’ de las ráfagas de radio causadas por un efecto conocido como rotación de Faraday”, dijo Jason Hessels, uno de los coautores del estudio del Instituto Holandés de Radio Astronomía. “Presumimos que la fuente de las explosiones podría ser una estrella de neutrones en la proximidad de un agujero negro masivo que está acreciendo material de su entorno, o tal vez que es una estrella de neutrones muy joven incrustada en una nebulosa (una especie de capullo alrededor la fuente).”

“Básicamente estamos avanzando y acercándonos aún más a la procedencia de estos rápidos estallidos de radio”, le dijo al futurólogo Shami Chatterjee, investigador asociado del Centro Cornell de Astrofísica y Ciencia Planetaria.

EL MISTERIO DE LAS RÁPIDAS DE RADIO RÁPIDAS

Cuando se observaron por primera vez los FRB, hubo cierto debate sobre si eran fenómenos legítimos, o simplemente interferencia que se malinterpretaba. Un estudio posterior estableció que son realmente reales, solo muy difíciles de observar.

“El problema más grande es el hecho de que se trata de flashes de radiación de un milisegundo, y no sabemos dónde se dispararán en el cielo”, dijo Chatterjee. “Creemos que hay entre cinco y diez mil flashes que se disparan todos los días en todo el cielo, y hasta el momento solo conocemos unas treinta de estas fuentes. Eso le da una idea de la dificultad en términos de encontrarlos, porque solo duran un milisegundo. Los radiotelescopios no tienen un gran campo de visión; si no estás mirando el lugar correcto en el momento adecuado, no lo verás “.

La primera fuente recurrente de FRB se detectó en 2016, que proporcionó un punto de referencia muy necesario en la búsqueda de la comunidad de astronomía para determinar dónde se están produciendo estos fenómenos con el fin de observarlos.

Los FRB han capturado la imaginación de los teóricos: Chatterjee nota que hay más teorías sobre ellos que las observaciones registradas, debido a la enorme cantidad de energía involucrada. En aproximadamente un milisegundo, una ráfaga emite aproximadamente la misma energía que emite el sol en un día, según cuán ampliamente se esté emitiendo.

“La esperanza es que eventualmente esto lleve a un avance en nuestra comprensión de la física, en términos de lo que es un mecanismo que puede producir este tipo de destello de radio con tanta energía que podemos detectar en todo el universo”, dijo Chatterjee. . “Más allá de eso, la esperanza es que una vez que comprendamos qué son estos flashes de radio, podemos usarlos como herramientas para estudiar el medio intergaláctico”.

Fuente: Futurism