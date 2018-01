Desde que las víctimas de abuso del mundo del espectáculo de Hollywood han dado su testimonio por los abusos cometidos, muchas otras mujeres se han atrevido a relatar también sus videncias y en esta ocasión la ex chica Disney, Bella Thorne, fue la que confesó haber sufrido desde pequeña este tipo de violencia.

Todo comenzó hace casi un mes en Twitter, donde la controversial ex estrella de Disney subió una foto muy reveladora con la descripción “Yo me fo*** a este traje”, publicación evidentemente desató opiniones de disgusto y críticas.

Una de las respuestas a la foto preguntaba: “¿Qué le hizo Disney a esta chica? Yo creo que fue abusada sexualmente”, lo que tristemente, Bella confirmó que así había sido.

I would fuck this suit if I could pic.twitter.com/2qo1Z7inGz — bella thorne (@bellathorne) December 7, 2017

Yeah I was. So it wasn't Disney https://t.co/rXasG4pqov — bella thorne (@bellathorne) December 8, 2017

“Sí lo fui. Así que no fue Disney”

The world can be a sick place sometimes :/ — bella thorne (@bellathorne) December 8, 2017

“El mundo puede ser un lugar muy enfermo a veces”

Este domingo, ella se refirió de manera más extensa a lo sucedido en su infancia y escribió en Instagram, “Fui abusada sexualmente desde el día en que puedo recordar hasta los 14 años… cuando finalmente tuve el coraje de cerrar la puerta por la noche y sentarme allí. Toda la noche. Esperando que alguien vuelva a tomar ventaja de mi vida”.



“Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo”, dijo. “Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, hoy defiende a cada alma maltratada. #timesup”.

Hablar un tema tan difícil y traumático no es fácil para las víctimas, sin embargo, la actriz busca motivar a las víctimas para alzar la voz o hacer algo al respecto, igual que ella.