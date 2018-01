Mauricio Isla y Gala Caldirola decidieron poner rumbo a Chile estas fiestas para pasar el fin de años con la familia del futbolista y los amigos de la pareja. Actualmente, ambos se encuentran radicados en Turquía por el trabajo del futbolista.

Además de aprovechar para estar cerca de sus seres queridos, la española concedió algunas entrevistas en las que contó cómo está llevando su embarazo y reveló detalles de su estado de salud:

“Iba a ser el último viaje que podría hacer antes de que nazca el bebé, y tenía muchas ganas de ver a la familia, a los amigos y también tener un contacto digamos, con lo que era mi mundillo de la televisión y todos ustedes”, sostuvo Gala, según lo consignado por el medio Página 7.

Con respecto a las múltiples opiniones y críticas que constantemente recibe por sus seguidores en su cuenta de Instagram, la joven comentó que lo que más le molesta son las que hace referencia a su aspecto físico:

“Me molesta cuando se refieren a mi preocupación por mi físico, sin saber realmente cómo me cuido, qué tipo de vida o alimentación llevo, quiero decir, en mi embarazo llevo casi 9 kilos en 7 meses. Estoy súper saludable y estoy subiendo de peso súper bien”, sostuvo Gala Caldirola en declaraciones al matinal ‘Bienvenidos’.

“Me molesta cuando se refieren a mí como mala madre o mala mujer, que sólo me importa el físico, porque no, eso es absolutamente falso”, aclaró la ex chica reality en el espacio televisivo.