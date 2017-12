Hace algunos meses la ex “Doble tentación” y enemiga favorita de Oriana Marzoli, Gala Caldirola, confirmó su embarazo junto al futbolista nacional, Mauricio ‘Huaso’ Isla.

La modelo española ha estado constantemente compartiendo postales de su embarazo a través de su cuenta personal de Instagram, expresando su felicidad por este proceso que vive por primera vez.

Sin embargo, como muchas madres primerizas, no todo ha sido tan positivo y como todo, tiene su lado B. Así lo contó la ex chica reality en un extenso y emotivo mensaje que compartió con sus seguidores en la red social de instantáneas. En el cuerpo de la fotografía, la modelo aseguró no lucir tan bien como siempre.

“Pues sí, es un poco difícil tener la mejor apariencia cuando hace 6 meses que no duermes igual de bien, cuando toda tu energía va dirigida al bebé que crece dentro de ti y a que se forme bien, cuando tu cuerpo tiene infinitas incomodidades como náuseas, mareos, retención de líquidos, se dispara la hormona de la progesterona, ¡incluso tienes más vello en el cuerpo!“, fueron sus primeras palabras.

Además de esto, contó que “no puedes ir al baño con regularidad, tus dientes están más débiles pues el calcio que antes era solo para ti, ahora es principalmente para tu bebé, sin hablar de lo que cuesta mantenerse bien hidratada pues ahora necesitas mucha más agua y por supuesto esto se ve reflejado en la piel, que a veces no luce tan bien…”.

No obstante, aclaró: “Pero no verse bien, no quiere decir no sentirse bien… me siento estupenda y radiante a pesar de no tener el mejor semblante, porque estoy creando vida, ¡estoy creando al amor de mi vida! Después tendré tiempo de renacer yo también y volver a verme en armonía con mi cuerpo”.

Galadriel Caldirola | Instagram

La guapa española también incluyó a quienes la critican: “Pero las personas que están detrás de las redes sociales comentando imágenes y criticando la apariencia de otros… ‘ay, es que no se ve bonita’, ‘ay es que qué le habrá pasado si antes era hermosa’, ‘ay es que es tan superficial solo piensa en estar delgada…’ ¿Y qué sabes tú sobre lo que pienso yo? Pero ahora yo si sé lo que estás pensando tú, porque lo acabas de hacer público en un comentario absurdo”.

Finalmente, aseguró que “en mi caso me molestan las personas hipócritas que hablan de la supuesta importancia que le doy yo a mi apariencia sin reconocer que al parecer le dan más importancia ellas. Sin perder el hilo de lo que quería decir con esta foto… ¡sienta mejor hacer el bien que verse bien!”

¿Qué piensas de su mensaje? ¿Crees que no se ve tan bien como antes?

Con información de Página 7.