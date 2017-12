Las drogas mataron a más estadounidenses el año pasado que las que murieron en la Guerra de Vietnam. Decenas de miles de personas se han enganchado a los analgésicos recetados después de las operaciones, el parto y las lesiones.

Las píldoras altamente adictivas y costosas han llevado a muchos a buscar alternativas más baratas como la heroína y el fentanilo en la calle. Por lo general, eso significa adentrarse en un mundo como Kensington Avenue en Filadelfia, hogar de los sospechosos habituales de un vecindario desfavorecido (trabajadoras del sexo, veteranos sin hogar, deserciones) que provienen de todo el país, según la DEA.

Los expertos que asesoran al gobierno federal advierten que cualquier medida para reducir las prescripciones de analgésicos será inútil si los opiáceos cortados en la calle siguen siendo tan accesibles como el azúcar, y los que sucumben a ellos se quedan sin saber qué hacer.

Significa que esta serie de fotografías, un proyecto de Jeffrey Stockbridge que lleva años documentando adictos a la heroína a lo largo de la avenida Kensington, ha estado ganando tracción gradualmente.

La colección de retratos de gran formato comenzó en un blog, fotografiando a las personas en diversos vínculos de adicción: falta de vivienda, delincuencia y con anotaciones cortas sobre sus ‘viajes’.

Si bien la mayoría de las áreas urbanas están empezando a frenar la adicción, Filadelfia, la ciudad más pobre de Estados Unidos, sigue experimentando un aumento constante. Más de la mitad de los residentes de Kensington viven por debajo del umbral de la pobreza, y la mitad de ellos vive en la pobreza extrema.

Y el negocio está en auge. El mercado de heroína de la calle es en gran parte administrado por el cártel de Sinaloa de México. Según la Agencia Antidrogas de los EE. UU., la gente viene de todas partes del país para participar en una especie de mercado de “turismo de heroína”.

Debido a que hay tanta competencia, los traficantes necesitan vender heroína “pura”, al menos el 93 por ciento, explican los agentes. Para los residentes, la fanfarria sobre este mercado es tardía, pues esta situación ha sido una realidad durante décadas.

“Me alegra que la gente finalmente esté prestando atención. Es una lástima que haya tenido que esperar, y en Filadelfia fue la causa número uno de muertes menores de 50 años “, dijo Stockbridge. Se encontró con la comunidad por accidente, y admite que al principio los evitó al fotografiar y se dedicó a capturar los edificios del barrio para un proyecto universitario.

Stockbridge, oriundo de una cabaña en el bosque en Woodbine, Maryland, dijo que raramente había tenido contacto con esa comunidad, además de ver algunas áreas urbanas mientras patinaba. Pero en el último día de rodaje de su proyecto de arquitectura, una trabajadora sexual comenzó a hablar con él, “y me di cuenta de que estas personas son las que necesito para hablar”.

Ahora, casi 10 años después, Stockbridge encuentra abruptamente la repentina oleada de atención federal sobre las drogas callejeras.

“La cantidad de tiempo que he pasado conociendo personas que luchan contra la adicción… He conocido a muchos tipos diferentes de personas, podría ser cualquiera. Algunas personas caen en ello, otras recibieron una mala mano en el momento del nacimiento. En general, los EE. UU. nan ignorado la sobreprescripción de opiáceos y ahora estamos en un punto en el que ya no podemos ignorarlo”.

En declaraciones a la gente de Kensington, Stockbridge descubrió que la mayoría de la gente desconoce los pormenores de los planes de la administración Trump para reducir la adicción, y la mayoría no ve la manera en que los métodos lleguen a ellos.

“Lo que necesitamos son soluciones creativas que realmente se deban al individuo y apoyar a las personas en comunidades que normalmente no apoyamos”, dijo Stockbridge.