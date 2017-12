Una mujer albina de México que creció siendo objeto de burlas y acoso por su increíblemente ligera piel y cabello finalmente ha aprendido a abrazar su belleza, y su misión es hacer que los demás también lo vean.

Ruby Vizcarra tuvo un momento difícil con la forma en que se veía mientras crecía en Guadalajara, México. Los niños en la escuela no entendían su condición, y realmente, ella tampoco sabía mucho sobre eso.

Ahora se ha convertido en la protagonista local del albinismo, y así lo demostró en una sesión fotográfica bastante glamorosa. Perfilado por Yahoo , la joven de 24 años está siguiendo una carrera como modelo, sacando ventaja de su condición en lugar de ocultar lo que la hace diferente.

Ruby siempre supo que tenía albinismo, aunque no entendía mucho de qué se trataba. Su madre le dio el nombre y una de sus hermanas también. Lo mismo hicieron una abuela y una tía fallecida. Ahí fue donde terminó su información. No se le explicó por qué se veía diferente, o que esas diferencias estaban bien.

Ella no fue educada acerca de las necesidades médicas especiales que vienen con su condición. Ruby no sabía que su piel carecía de melanina, y eso significaba que el sol podría ser bastante peligroso para ella. Ella no era consciente de que debería evitarlo, y por lo menos se embadurnó con protector solar. Ella se quemó mucho.

Tampoco tenía forma de lidiar con los matones de la escuela que la llamaban “fantasma” y “rara. A medida que crecía, se apilaba y se tiñaba el pelo de otros colores para enmascarar sus diferencias.

Los intentos de su madre para hacer que los matones la dejaran en paz le salieron mal. Una vez, cuando era joven, otra niña le preguntó a Ruby por qué su piel era tan blanca. La mamá de Ruby le dijo a la niña que era porque estaba ‘muy enferma’ y que era contagiosa. La niña se escapó, y Ruby dijo que la hizo llorar.

Como adulta, finalmente se educó acerca de su condición, aprendiendo cómo cuidarse mejor. Pero conectarse a Internet también le mostró el hecho de que sus compañeros de clase no son las únicas personas que tienen algo negativo que decir sobre los albinos.

Ruby decidió emprender una carrera en el modelaje para mostrar a la gente que los albinos son hermosos, no “extraños”.

“Todavía tenía mucho miedo e inseguridad cuando me acerqué a una agencia de modelos. ¿Y si me rechazan? Solía ​​pensar”, le dijo a Yahoo.

No la rechazaron, pero mientras la recibían, al final no parecía que fuera lo correcto. Ahora ella se está ramificando por sí misma, e incluso ha lanzado una organización llamada Movimiento Albino Latino para apoyar a los albinos en casa y educar a otros.

“Ha sido un camino muy largo, pero finalmente estoy orgullosa de lo que soy, y a través de mi plataforma de modelaje, he llegado a otros que son como yo”, dijo. “Ser diferente es una bendición”, agregó.

Ella ha inspirado a otros a verlo de esa manera, también. “Incluso cuando decidí dejar de teñirme el pelo de otros colores y simplemente abrazar mi plata natural, recibí mensajes de mujeres que decían que los había inspirado a abrazar su belleza natural también. Escuchar que estoy ayudando a otros es la sensación más gratificante del mundo”, dijo.