La noticia sobre los 13 hermanos de entre 2 y 29 años que fueron encerrados y torturados por sus padres durante años conmocionó al mundo hace unos días y lo sigue haciendo con los pequeños detalles que poco a poco van saliendo a la luz.

Ahora ha sido la hermana de la madre, Elizabeth Jane Flores, la que ha hablado sobre el trágico suceso en el medio Daily Mail: “No dejaban que nadie los visitara y no sabíamos su dirección (…) Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero cada vez que pedía hablar con sus hijos, ella no me dejaba”, ha señalado.

La mujer reconoció que no veía a su hermana desde hacía 19 años y que nunca le había permitido saber nada de sus hijos, ni siquiera visitarlos. Y aunque sostuvo que su familia siempre pensó que “algo no estaba bien” con la crianza de los niños, “nunca hubiera sospechado algo así”.

“Mis padres reservaron varios vuelos para ir a verlos, pero cuando llegaron no les dijeron a dónde ir y mis padres se fueron llorando siempre. Murieron antes de que volvieran a verlos. Es desgarrador y estoy tan avergonzada por todo esto”, agregó la mujer.

Elizabeth, de 41 años, reside en Cleveland junto a sus siete hijos. Es cristiana y confesó que sufrió abuso infantil cuando era niña.

Cabe recordar que cada uno de los progenitores ha sido acusado de 12 cargos de tortura, 12 cargos de encarcelamiento falso, siete cargos de abuso de un adulto dependiente y seis cargos de abuso infantil, por lo que podrían enfrentar una pena de hasta 94 años de cárcel