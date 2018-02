Hoy hace 23 años mi vida cambio para siempre. Llegaste, llenando mi universo , llenándome de fuerza y motivos para seguir adelante, para ser un ser mejor. Gracias por existir, GRACIAS por ser mi amor, mi vida , mi amiga , mi confidente y por ser la persona más hermosa y especial que haya conocido. Feliz nueva vuelta al sol hija. Te amo:)

