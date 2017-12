Todo empezó por la prepotencia del gerente de tienda

“Hardcorito”, el ex participante de Yingo realizó una grave denuncia a través de un facebook live. El joven cuenta que fue tratado violentamente y luego expulsado de una tienda Ripley en el mall Plaza Vespucio, todo esto mientras animaba un evento.

“El gerente, prepotentemente, se acercó mientras estaba locuteando y me dice: ‘Deja de gritar por el micrófono o te echo”, declaró en en una transmisión en vivo a través de Facebook.

Según detalla en entrevista a página 7. “Yo trabajo con una productora externa, donde te contratan para promocionar las marcas dentro de la tienda”, explicó sobre la labor que desempeñaba aquel día.

“Era un fin de semana, previo a Navidad… y suceden golpes de ventas, y estas son marcas que no le atribuyen a la tienda, entonces claramente se sintieron pasados a llevar u opacados por mi locución”, explicó sobre las posibles causas que habrían detonado la actitud prepotente del gerente.

Ante tal falta de respeto, Cristian Jara, que es el verdadero nombre de “Hardcorito” “Lo único que pido, es que él baje y me pida disculpas”, le solicitó ese día.

Acciones legales

Disculpa que nunca llego “Al final no quedaron en nada, no me respondieron. Literalmente no me dejaron trabajar… Si no hay más movimiento de mi parte, va a quedar como una denuncia más. Gracias a Dios yo soy un poco más conocido y he podido defenderme a través de las redes sociales”, expresó.

En este contexto, el ex chico Yingo enfatizó en que si no existen medidas legales, este episodio de maltrato laboral pasará al olvido. “Siento que él es una persona que no está capacitada para estar trabajando”, insistió, afirmando que le han ofrecido asesoría legal para enfrentar al gerente de la tienda.

El incidente no afectó el trabajo del rostro televisivo y sigue en la productora animando eventos.