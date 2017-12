A todos nos gusta recibir un regalo. Incluso si el regalo no nos gusta del todo, es muy raro que alguien tenga una disposición vital a rechazar algo que obtienes sin haber pagado nada. Sin embargo, existe alguien que odia los regalos y su nombre es Terry Miller. No los odia desde siempre y no los odia todos. Odia específicamente los regalos que le envía Amazon, de manera persistente, pese a que él nunca ha ordenado nada por medio de esa página.

Un número incalculable de cajas de Amazon sigue llegando a la casa de Miller en Chesterfield Township, Michigan. Cada uno está dirigido a él con su nombre (escrito correctamente), código postal y domicilio en la etiqueta. Pero él no quiere tener nada que ver con lo que hay adentro.

“Empecé a recibir cajas de Amazon, y he hecho varias llamadas y parece que no puedo hacer que se detengan”, dijo Miller.

i want to be terry miller when i grow up https://t.co/kjo5WNaTDp pic.twitter.com/SqHEzJGs5K — Drew Schwartz (@drewjschwartz) December 22, 2017

Ha estado recibiendo los paquetes fraudulentos durante cuatro a cinco semanas, y no dejan de llegar. Cuando fue a Amazon para ver qué estaba pasando, contó que la compañía le dijo que se quedara con todo lo que le había llegado. Nadie le cobra nada por los productos, pero tampoco se los reciben de vuelta. No es que Miller esté recibiendo regalos útiles como prendas de vestir o tecnología: recibe literalmente basura: “Abrí una caja y eran solo accesorios para celulares. También me han enviado una antena para computador y una bolsa para guardar cosas”.

Dado que Amazon no parecía demasiado preocupado por la posibilidad de que un gángster sin escrúpulos le enviara a Miller un montón de fundas de teléfonos y trapos de limpieza de Samsung, se comunicó con la policía en busca de ayuda. Pero incluso los policías no podían entender lo que estaba pasando.

Enfrentado a una montaña de basura cada vez mayor, que no tiene uso para nada, Miller ha estado regalando todo lo que puede y destrozando el resto. Algunas personas podrían pensar que tienen un Santa Claus secreto, entregándoles sorpresas de la nada. Miller, sin embargo, está desesperado: “Quien quiera que sea, por favor deje de enviar los paquetes, no quiero las cosas”, dijo.

Cuando los regalos se vuelven una pesadilla.