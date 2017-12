Ya cada vez queda menos para celebrar la navidad y el caos por comprar los últimos regalos se apodera de las personas y las grandes tiendas.

Y es que muchos quieren entregar un presente que represente un cariño y atención a quien se lo entregamos. Sin embargo, no es tarea fácil elegir un regalo, especialmente cuando se trata de regalar a un hombre, una tarea que pareciera ser particularmente difícil.

Por ello, sitios especializados hicieron un listado donde hombres podían opinar sobre cuál era el peor regalo de navidad que habían recibido y para ayudarte a elegir un detalle que realmente sea de su gusto, aquí te presentamos los peores regalos

1.- Tecnología ‘barata’: “Odio cuando me regalan dispositivos electrónicos malos. Las cosas que no son de última tecnología no valen la pena”, señalaron algunos encuestados. ¿Un poco exigente o no?

2.- Productos de belleza: “No me gusta cuando las mujeres me regalan productos para cuidar la piel, porque no siempre me agrada el olor. Si ella quiere que me cuide en ese sentido, me debería llevar al mall”, dijo Robbie. Al menos tiene clara sus preferencias.

3.- Gift Cards: “Son un regalo flojo que no requiere pensar. Estaría mucho más satisfecho si, en vez de eso, recibo algo totalmente inútil y kitsch. Al menos así sé que lo intentaron ¿Cierto?”, señaló David. Debe ser difícil elegir entre tanta variedad.

4.- Ciertas corbatas: a Kevin no le gusta recibir “corbatas que realmente no sean de mi estilo. Tú crees que si alguien te ve con una corbata todos los días, al menos sabrán lo que te gusta. El peor regalo es cuando éste no muestra interés de la persona.”

5.- Herramientas para el hogar: “Son lo peor. La idea de que, por el hecho de ser hombre, me gusta hacer cosas en la casa no es siempre cierta. No me gusta cuando los regalos son una excusa para que los otros tengan lo que quieren, y no se basan en lo que yo quiero”, expresó Russell.

6.- Cuando regalas prendas porque a ti te gustan: Por otra parte, Joe Dave detesta que le regalen “Ropa que ellos piensan que me quedará bien. Me las pongo una vez para que las vean, y luego se destruyen ‘misteriosamente’ en la lavadora”.

7.- Regalos costosos que no siempre valen la pena: “Una vez, mi esposa me regaló un masaje que costaba 100 dólares por hora (…) Todo lo que pensaba en ese momento, era la cantidad de dinero que se estaba gastando”, indicó Alan.

8.- Cosas repetidas: “Durante tres años consecutivos, he recibido el mismo regalo de la misma persona. Sí, fue un suéter de mi equipo deportivo favorito, pero no lo necesito triplicado”, finalizó Jerry.

Y tú ¿agregarías algo a la lista?

Con información de BioBío Chile.