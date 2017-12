Un horrendo crimen estremece a Colombia, un joven confesó haber ultrajado y asesinado a su pequeña hermana de 10 años a golpes, no conforme con ello, luego arrastró su cadáver y la dejo abandonada.

El padre de la niña declaró consternado que el joven presentaba antecedentes de ira y amenazas “En una ocasión él nos les dijo que nos iba a matar a todos, pero que primero las iba a matar a sus hermanas, y que a mí me iba a matar dormido”, le contó Romero en una estremecedora entrevista a Caracol Radio.

Samuel Romero, padre de la niña Karen Sofía Romero, niña que fue hallada muerta y con señales de violación y tortura, habló de la tesis según la cual el crimen fue perpetrado por un hermano de la menor, es decir por otro de sus hijos.

Según dijo, el 23 de diciembre pasado ellos se acostaron a dormir sin imaginar qué estaba sucediendo. Los hechos se registraron en la vereda La Caqueteña, municipio de Mayoyoque, en Putumayo, a 10 minutos de Solita, en el departamento de Caquetá.

De acuerdo con su relato, son cinco sus hijos y uno de ellos dio aviso sobre la desaparición de la niña Karen Sofía Romero. “El 23 de diciembre todos nos acostamos y la niña menor nos llamó a decirnos que la niña no estaba. Salimos a buscarla”, aseguró, sin entrar en detalles.

Posteriormente, se conoció que la niña fue engañada, al parecer por su propio hermano, de 15 años de edad, para que saliera de la vivienda. “Ella dormía con la hermanita de 1o años de edad. Y más o menos como a las 3:00 de la mañana la hermanita me llama y me pregunta si la niña está durmiendo con nosotros. Yo le dije que no, y le dije que revisara que de pronto no se hubiera caído y estuviera debajo de la cama. Y ella se fue prendió las luces, revisó y me dijo que no estaba”, dijo, por su parte, Leidy Burbano Caviedes, madre de la niña.

La niña fue violada, torturada y aparentemente arrastrada por un caballo. “Nunca imaginé una cosas de esas. Nunca, jamás imaginé esto. No tenía indicios. He estado al frente de la situación para que esto se esclarezca”, dijo Samuel Romero, quien siempre se mostró muy prudente en sus declaraciones hasta que esta tragedia se aclare y se conozcan las razones que habría tenido el hermano de la niña para proceder así.