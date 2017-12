La Iglesia de Suecia ha anunciado que planea comenzar a referirse a Dios en términos de género neutral en lugar de como un hombre. La Iglesia Evangélica Luterana nacional decidió tomar este rumbo como parte de otras actualizaciones de su manual sobre el lenguaje, los himnos y otros aspectos.

Están alentando a su clero a que deje de usar ‘Señor’ o ‘Él’, y se refieran a Dios como ‘Dios’ porque es menos específico en cuanto a género. Oficialmente entrando en vigor el 20 de mayo del próximo año, se ha realizado un cambio bastante controvertido para que la iglesia pueda mantenerse en línea con la sociedad contemporánea: recientemente, el mundo se ha vuelto más inclusivo y alentador de términos neutros en cuanto al género y la iglesia cree que debería cambiar con él.

Lena Sjostrand, la capellana de la Catedral de Lund, le dijo a PBS NewsHour:

“Tenemos conciencia sobre las cuestiones de género, que es más fuerte en nuestro tiempo que lo que ha sido antes y, por supuesto, esto ha tenido un impacto en la teología y en la vida de la iglesia y la reflexión pastoral. No creo que Dios sea una gran madre o un padre sentado en el cielo. No creo que tenga sentido. Dios es algo mucho más grande que eso”.

Antje Jackelen, el arzobispo luterano de Uppsala, donde se encuentra la sede de la Iglesia de Suecia, supervisará los cambios.La medida cambiará la manera en que más de seis millones de feligreses registrados adoran. El Arzobispo Jackelen enfatizó que ellos ‘no estaban renunciando a la tradición’, dijo:

“En la tradición, hay todos estos elementos ya presentes. Al igual que Julián de Norwich en el siglo XIV, dijo: “tan cierto como que Dios es nuestro padre, Dios es nuestra madre. Entonces, esto no es algo que se acaba de inventar. Es parte de nuestra tradición. Dios está más allá de nuestras categorías humanas de género. En realidad, ya está en el profeta Isaías en el capítulo 11. Dios dice: ‘Yo soy Dios’ y no un ser humano o un hombre. Dios está más allá de eso, y debemos recordarlo, porque debido a las restricciones de nuestro cerebro, tendemos a pensar en Dios en categorías muy humanas. No estamos adorando la corrección política. Estamos adorando a Dios, el creador del universo”.

El movimiento aparentemente radical significa que varias expresiones serán alteradas. Por ejemplo, ‘en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo’, ahora tendrá que decirse algo así como ‘en Dios, el nombre de la Trinidad’.

Aunque los sacerdotes no se verán obligados a abrazar los cambios, la iglesia los animará encarecidamente a hacerlo. Sin embargo, muchos no están contentos con el movimiento creyendo que los términos neutrales de género socavarán todo el servicio.

El Pastor Mikael Lowegren explicó:

“No juegas a la ligera con estas cosas. No juegas a la ligera con el credo. No juegas a la ligera con la liturgia de la iglesia. Ser parte de una tradición significa que vienes de algún lado. Tienes un historial, y eso te forma y te hace lo que eres. Y si pierde contacto con sus raíces, corre el riesgo de perder su propia identidad. Dios es el padre significa que tiene un hijo. Podrías usar imágenes femeninas que se refieren a Dios. Pero el nombre de Dios es lo que Dios ha revelado. Es el padre, y el hijo y el Espíritu Santo”.

Sin duda será interesante ver cuántos sacerdotes cambian su idioma y si pronto influirán en otros países para adoptar el mismo movimiento. Es probable que quizás en 100 años hablemos completamente distinto a como lo hacemos ahora.