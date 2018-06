No puedes negarlo y lo sabes, pues todos hemos pasado por eso. Seguramente cuando has tenido alguna borrachera has dicho y hecho cosas de las que después te arrepientes. Esta debe ser la misma situación del pasajero ebrio de un vuelo del aeropuerto parisino Charles de Gaulle, luego de verse en una cárcel.

El pasajero de la compañía EasyJet se hallaba ebrio cuando golpeó a un auxiliar del vuelo, tras negarsele el acceso de abordo al transporte por presentar consumo de licor.

Después de la acción violenta protagonizada por el pasajero aéreo, los guardias del avión lo tomaron por el cuello para que no se escapará y lo arrestaron por agresión a un trabajador de la aerolínea.