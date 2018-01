Durante la emisión de ‘Mucho Gusto’ este martes en Mega, los colaboradores narraron como fue su noche de fin de año, con anécdotas incluidas.

La más impactante fue sin duda la comentada por el panelista José Miguel Viñuela, a quien le tocó vivir un particular momento que sin duda le quedó dando vueltas en la cabeza.

El animador, que había llegado junto a su familia a la Quinta Región para disfrutar de los fuegos artificiales, preparaba todo en la terraza de un hotel cuando se percató de que no llevaba fuego encima. Rápidamente, se dirigió a la mujer que tenía al lado para pedirle que le prestara, pero la sorpresa llegó cuando esta se giró y se dio cuenta de que se trataba de su ex polola.

“Era una ex que no veía desde que habíamos terminado, parada al lado con su cooler, su champaña, su familia y su historia”, sostuvo, confesando que se trata de una mujer que fue muy importante en su vida y que la ruptura que les tocó vivir no fue sencilla.

“Fue medio tortuoso el final, porque yo estaba súper enamorado, me pensé casar en algún momento“, señaló, agregando que le causó una gran impresión el momento: “Es heavy, es fuerte, no me lo esperaba, y de repente le digo ‘oye tienes fósforos y … quedé helado”.

“Nos pusimos a conversar, en ese minuto mi señora estaba con los niños, hubo una conversación de cinco minutos con el puerto y los fuegos a punto de estallar y el fuego interno”, sostuvo entre risas.

Los compañeros no pudieron evitar entonces preguntarle por la reacción de su esposa, a lo que Viñuela aseguró que “ella sabe quién es, es un tema delicado, me dijo ‘¿y?’”.

El panelista confesó además que fue “lo que más le dolió” del reencuentro:

“Debo reconocer que, aquí viene lo que más me dolió, estaba mejor que conmigo, o yo tenía mala mano o hay una energía distinta, pero estaba bien, estaba feliz”, comentó.