Un grupo de turistas que realizaban un safari en África vivieron un momento de gran angustia después de que uno de los visitantes cometiera la imprudencia de acariciar a través de una ventana abierta a un león salvaje.

El animal se encontraba cerca del vehículo todoterreno, cuando el hombre sacó su mano para tocarlo y esconderse rápidamente; el felino mostró sus colmillos y lanzó un amenazante rugido hacia los pasajeros.

Mientras que el turista, asustado, dejó caer el dispositivo con que estaba grabando y su aterrado compañero se apresuró a cerrar la ventanilla del coche.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en YouTube y rápidamente recibió miles de visitas y comentarios.

No hay que olvidar que los leones son animales salvajes. A pesar de que estos permanezcan tranquilos, no se les debe asustar con comportamientos atrevidos. Y este león del Serengueti no dudó en reprimir a un turista.

Experiencia en safari

La fascinación de ver de cerca un gran animal salvaje en su propio hábitat es lo que impulsa a viajar a los confines de África, a la sabana, a los grandes parques nacionales, a Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Botsuana o Namibia.

La palabra safari significa viaje en suajili, y el recorrido por las grandes reservas naturales se convierte, sin duda, en uno de los recuerdos y experiencias viajeras más inolvidables que se pueda tener.

Entre julio y septiembre en la mayoría de países africanos tendrá lugar la estación seca, periodo en que los animales se mueven más en busca de agua. Por lo que durante este tiempo, resulta fácil avistar leones, elefantes, búfalos, hipopótamos, jirafas, ñus, entre otros.