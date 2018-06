Un violento caso de maltrato animal ocurrido en la India, donde unos obreros asfaltaban una carretera justo sobre un perro estaba dormido, ha despertado una ola de indignación entre usuarios de redes sociales de todo el mundo, informa Daily Mail.

El animal yacía en el suelo cuando los operarios vertieron el asfalto encima y luego pasaron la apisonadora sobre sus patas, después de lo cual el animal murió agonizante. Los activistas denuncian la pasividad de los trabajadores que, en vez de ahuyentarlo, lo enterraron vivo.

Un grupo de residentes locales y activistas defensores de los derechos de los animales se reunieron en el lugar de los hechos para organizar una manifestación contra el Departamento de Obras Públicas, responsable del trabajo en la carretera.

Presa de la indignación, la gente detuvo la obras, obligando a un alto representante de la firma a acudir lugar. Tras mostrar su pesar por lo ocurrido, el operario trajo una excavadora para retirar los restos del perro.

La comisaría de Policía de Sadar anunció que se ha abierto un caso contra la empresa que estaba llevando a cabo los trabajos de reparación.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Now dogs being used as material to make road in Agra by RP Infrastructure . Inhumane !!! @agrapolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/PphlHNHttw

— Anil Tiwari (@Interceptors) June 12, 2018