La serie de comentarios racistas y ofensivos contra Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry de Inglaterra, realizados por la modelo y novia del líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) han causado una gran indignación en la sociedad británica, informa Daily Mail.

“La semilla afroamericana de Meghan manchará nuestra familia real” y allanará el camino “a un rey negro” en el trono británico, escribió Jo Marney, la joven pareja del líder del UKIP Henry Bolton.

British politician Henry Bolton’s girlfriend Jo Marney sent racist text messages about Meghan Markle. This is a lesson learned about how they view so called “biracial” people. They will never accept you as half white. Your black period. pic.twitter.com/ouRuAYJgTv

— Advise Media Network (@AdviseShowMedia) January 14, 2018