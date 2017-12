El día de Navidad de 1929, Charles Davis Lawson, de 43 años, asesinó a su esposa y a seis de sus siete hijos antes de quitarse la vida.

Al día de hoy, casi 80 años después del trágico evento, la gente aún se pregunta por qué, cautivados por una historia que quedó en el imaginario popular, al igual que Bonnie y Clyde o Al Capone.

Lawson era un hombre respetado por todos dentro de la comunidad, por lo que la brutalidad de los asesinatos es una posible explicación de por qué tanto interés ha rodeado el caso histórico, junto con el hecho de que la escena del crimen se convirtió en una atracción turística.

Ha habido numerosas teorías a lo largo del tiempo, diseminadas entre varios medios de comunicación, siendo el incesto una creencia común: se cree que Charles Lawson había preñado a su hija Marie.

Justo antes de Navidad, Charles se llevó a su familia (Fannie, esposa de 37 años, y sus hijos: Arthur, 16; Marie, 17; Carrie, 12; Maybell; 7, James, 4; Raymond, 2; y Mary Lou, 4 meses) a la ciudad para comprar ropa nueva y tomarse un retrato familiar; se consideraba que la familia estaba lejos de ser rica, por lo que este tipo de retratos resultaba inusual.

Trudy Smith, autora de numerosos libros sobre los asesinatos dijo: “Cuando comencé a escribir el libro, no tenía idea de que hubiera una historia subyacente de posible incesto en la familia. Mientras escribía Tears, una mujer se puso en contacto conmigo a través de mi sitio web y comenzó a hablarme de un hombre para el que había trabajado en su vejez. Ella me dijo que él le había admitido que él era el niño que había estado en casa ese día y había sido testigo de parte de los asesinatos. Su historia fue poderosa, casi increíble porque dijo que le había dicho que no le había dicho nada a nadie antes, ni a su esposa ni a sus hijos, durante todos esos años”.

Su historia coincidía misteriosamente con los detalles de los asesinatos, pero desafortunadamente, el hombre en cuestión murió un año antes de que se publicara el libro de Trudy, y ella no pudo entrevistarlo.

Trudy dice que no tiene dudas de que fue testigo de lo que sucedió:

“No pude volver atrás y entrevistarlo, pero parte de su historia describió algunas de las cosas que sucedieron el día de Navidad y perfectamente conectadas con la información que ya conocíamos. No había duda en nuestras mentes de que este hombre fue testigo de estos asesinatos, todos esos años atrás, a la edad de nueve años”.

El 25 de diciembre, María, de 17 años, se levantó temprano para hacer un pastel. Algún tiempo después, las dos muchachas del medio, Carrie y Maybell, se fueron a visitar a sus tíos, pero detrás de la propiedad, su padre, Charlie, estaba esperando con una escopeta.

El hombre de 43 años disparó a sus hijas, y luego escondió sus cuerpos dentro del establo. Luego regresó a la casa de la familia donde disparó a su esposa Fannie, mientras ella estaba sentada en el porche.

Charlie luego entró y encontró a Marie. Sus dos hermanos menores, James y Raymond, se habían escapado para esconderse, pero él disparó a Marie, encontró a los niños y luego los mató también. Mary Lou, de 4 meses de edad, fue golpeada hasta la muerte y la causa de la muerte fue reportada como una fractura de cráneo.

Algún tiempo después, se encontraron los siete cuerpos, con los brazos cruzados sobre el pecho y rocas colocadas debajo de la cabeza. Arthur, el hijo mayor, fue enviado por su padre a hacer un recado la noche antes del asesinato y fue el único que sobrevivió. Se piensa que Arthur dio la voz de alarma cuando regresó a casa, lo que provocó que la gente se reuniera en el lugar.

Charlie había desaparecido, pero en cuestión de horas, la multitud escuchó un solo disparo dedes los bosques cercanos: Arthur, junto con un oficial de policía, encontraron su cuerpo, junto a algunas cartas escritas a mano.

Desafortunadamente, las cartas no dieron ninguna razón de por qué llevó a cabo la masacre y en 1945, 16 años más tarde, Arthur Lawson murió en un accidente automovilístico.

El misterio y la intriga siempre han rodeado el horrible incidente, pero Trudy explicó cómo una sobrina del asesino, Stella Lawson Bowles, dio algunos datos reveladores:

“Stella Lawson Bowles era la hija del hermano de Charlie Lawson, Marion Lawson. Falleció en 1994 pero yo tenía sus memorias manuscritas, que ella me dio antes de morir. En 2006, mientras escribía Tears, recogí sus notas y descubrí que gran parte de su historia era tan convincente que decidí utilizarla para tener una mejor idea de los tiempos, de ella y de algunas de las circunstancias que llevaron a los asesinatos. Cuando mi padre y yo estábamos terminando el primer libro, White Christmas Bloody Christmas, Stella decidió contarnos oficialmente sobre Marie Dawson y su embarazo: algunos en su familia estaban muy descontentos con ella, todos habían jurado guardar el secreto. Después de que se publicó el libro, mi padre pudo entrevistar a la mejor amiga de Marie, con quien se había quedado a pasar la noche dos semanas antes de los asesinatos. Marie lloró y le contó a esta señora todo esa noche. Recibí las notas de mi padre sobre la entrevista y lo que se dijo está incluido en Tears”.

El padre de Trudy jugó un papel importante en ayudar a que la historia de los asesinatos de la familia Lawson se llevara a cabo: solo tenía 8 años cuando tuvieron lugar, pero recordó de manera vívida los sentimientos de incredulidad y horror, parado en la nieve mientras su vecino vino corriendo a contarle a su familia los horribles detalles.

Trudy cuenta:

“Mi padre habló sobre este caso de asesinato toda mi vida. Él contó la historia de la famosa torta que se hornea y la cabaña que quedó tal como estaba el día de los asesinatos. La cabaña se convirtió en una atracción turística en la década de 1930: las almohadas ensangrentadas que yacían en el suelo donde Charlie había dejado a sus víctimas aún estaban a la izquierda. Cuando yo tenía seis años, nos llevó hasta el lugar con la esperanza de ver el interior. Cuando se retiró a mediados de los ochenta, él y sus amigos recordaron los asesinatos. Algunos de sus amigos tenían conexiones con personas que conocían al asesino y sus víctimas”.

El padre de Trudy le informó sobre un amigo en particular, Hilary ‘Hill’ Hampton, él y su esposa vivían cerca de Lawson y consideraban a Charlie como uno de sus mejores amigos. Se dice que Hampton le contó al padre de Trudy una serie de datos, todos utilizados al realizar su investigación para los libros:

“Hill le contó a mi padre muchas cosas interesantes, pero se negó a hablar de una cosa en particular, que dejó como un misterio. “Sé lo que estaba pasando en esa familia”, dijo, pero exclamó cómo “sentía que no podía hablar de eso”.

Casi 80 años después las muertes de la familia Lawson aún conllevan una gran cantidad de intriga y misterio: Trudy incluso reveló cómo se está gestando un guión:

“Gente se ha puesto en contacto conmigo, pero no creo que ninguno haga justicia a la historia. Me niego a que la historia sea tratada como una historia de terror de película clase B. Hay mucha más profundidad en la historia de los tiempos y la familia. Espero tener un guión completo el próximo año, lo que hará justicia a esta historia y luego, una vez que esté satisfecha con el tratamiento, lo presentaré a la industria.

Las multitudes se reunieron en el funeral de la familia Lawson asesinada en Germanton, Carolina del Norte, en 1929. En la tumba grande, en la lápida sepulcral, el epitafio dice: “Ahora no, pero en los próximos años, en una tierra mejor, leeremos el significado de nuestras lágrimas y en algún momento lo haremos entender.”