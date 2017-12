La aplicación de Instagram mostrará de ahora en adelante recomendaciones a los usuarios. Es un cambio que ha entrado silenciosamente hace un mes según TechCrunch.

Esta nueva función sugerirá publicaciones para el usuario con base en los gustos que tenga en su cuenta y a las publicaciones que le de “me gusta”.

Nuevos “Post Recomendados”

Se trata de “Post Recomendados”, una nueva forma que ha encontrado la aplicación para ofrecer a usuarios y publicaciones que puedan parecer interesantes para sus usuarios.

La nueva sección se denomina: “Recomendado para ti”, está claramente etiquetada para no confundirla con la propia dedicada a las noticias, según el medio esta sección contará con tres o cinco sugerencias.

Este cambio provoca que muchos usuarios ya no se encuentren solo con las publicaciones de las personas a las cuales siguen, sino que con la de personas desconocidas y con usuarios que no les son familiares, lo cual ha generado criticas y malestar, ya que muchos les disgusta ver contenido que no sigue o que no le interesa.

@instagram stop with all the extra stuff! especially please take away these recommended people I follow in my feed! if i wanted to follow them i would…..🙄 — Kameron Hoskin (@itskamm) December 27, 2017

“No Instagram. No quiero ver ‘post recomendados’ en mi feed. Sigo cuentas que yo sigo por una razón”, dijo esta usuaria en Twitter, que se suma a una larga lista de críticas a la medida.

No Instagram I don't want "recommended posts" on my feed. I follow the accounts I follow for a reason. CyA. — Bella (@bellaabrookss) December 27, 2017

“¡Instagram detente con todas esas cosas extras! Por favor en especial con eso de gente recomendada”, le dijo otra usuaria.

En declaraciones a Techcrunch, Instagram ha llamado a la calma y ha dicho que aquello sólo se ve cuando los usuarios vieron todo el contenido de sus amigos.

Esta modificación en el feed se trata del mayor cambio desde que activó el orden de publicación por algoritmo, en vez de ser cronológico