Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se comprometieron todos han decidido dar sus opiniones al respecto, incluso cuando en realidad a nadie les importan. De eso se tratan las opiniones y vivir en un mundo supuestamente libre. Y ahora muchos se han fijado en un pequeño pero muy importante detalle, el cual separaría a Meghan aún más del público común y corriente del Reino Unido.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen to release three official photographs to mark their engagement. pic.twitter.com/apijm0axiV — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2017

Y tiene que ver con si vestido, diseñado por Ralph & Russo. La pieza costaría alrededor de $75 mil dólares, que es casi el doble del sueldo promedio de los países que constituyen al Reino Unido.

Por supuesto que la gente no está feliz.

The amount of money Meghan Markle [allegedly] spent on her engagement photo shoot dress would pay my rent for the next 7 years… Merry Christmas everyone — Anna Owens (@owensav) December 21, 2017

“La cantidad de dinero que Meghan Markle supuestamente gastó en el vestido para sus fotos de compromiso pagarían mi renta los próximos 7 años…Feliz navidad”.

Not sure wearing a £56,000 dress for her engagement pictures will endear Meghan Markle to the British public! — Beverley Parker (@bevelynnparker) December 22, 2017

“No sé si ocupar un vestido de $75 mil dólares hará que a la gente se sienta identificada con Meghan Markle”

So apparently Meghan Markle’s engagement photo shoot dress cost £45k – the same amount as my student loan debt 🙃🙃🙃 — Angharad (@AJGallimore) December 22, 2017

“Al parecer el vestido de Meghan Markle para sus fotos compromiso vale $60 mil dólares- lo mismo que mi deuda estudiantil”.

Y claro, el enojo es entendible, aunque no olvidemos que Meghan trabaja como actriz hace años y es una mujer adulta que se gana su dinero. Aunque no podríamos negar por completo que la realeza es precisamente una imagen de riqueza, de la cual el pueblo no goza.

